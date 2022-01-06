Как записаться на бустерную дозу вакцины в Украине

Все желающие в возрасте от 18 лет могут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. С момента получения дозы человек получит новый COVID-сертификат со сроком действия 270 дней.

Бустер можно получить не ранее, чем через 6 месяцев после получения 2 дозы. Но не позднее чем через 9 месяцев.

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Как записаться на вакцинацию бустерной дозой

Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы.

Чем будут вакцинировать:

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует мРНК вакцину от компаний Moderna или Pfizer.

Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Можно ли вводить бустерную дозу тем, кто получил дополнительную дозу вакцины

Люди с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины против COVID-19, также смогут получить бустерную дозу. Но в таком случае она должна вводиться через 3-6 месяцев после дополнительной.

Новый сертификат можно будет сгенерировать в приложении "Дия" ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени сертификат за предыдущую полную вакцинацию будет оставаться действительным.