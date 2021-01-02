За 2020 год произошло невероятное количество плохих вещей – от лесных пожаров до войн и массовых протестов, однако лейтмотивом года стал COVID-19. Пандемия нанесла ущерб экономикам всех стран мира, унеся жизни более полутора миллиона человек.

Американский журнал Time даже объявил 2020 год худшим в истории. Подробнее о влиянии пандемии коронавируса на мир – в сюжете 24 канала.

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В то же время глава департамента здоровья штата Вашингтон Джон Вайсман убежден, что это точно не время для паники или тревоги, это время быть более внимательными.

Вскрытие проблем медицинской отрасли

Пандемия показала, что медицинская система многих стран мира была не готова к экстренным действиям. Сдержать распространение вируса удалось лишь Китаю, который полностью закрыл население по домам и не выпускал до стабилизации ситуации.

В Европе и США коронавирус отыгрался по полной, мгновенно заполнив больницы наиболее пораженных стран. Медицинская система этих государств была на грани коллапса. Помогли только изоляция и жесткие карантинные ограничения.

За 40 лет своей практики я никогда такого не видел. К сожалению, смертность на колоссально высоком уровне,

– сказал глава отделения пульмонологии Джанкарло Босио.

Реакция стран на пандемию

Мир очень отличался в своей реакции на новую угрозу и методах преодоления пандемии. Конечно, в результате на изоляцию отправилась почти вся планета, но не обошлось и без диссидентов.

Швеция решила не закрывать людей в домах. Сами же граждане ограничили социальные контакты, но без государственного вмешательства этот план быстро провалился, что в итоге признало и шведское правительство.

Граждане Швеции ограничили социальные контакты / Фото "Украинской правды"

К коронаскептикам можно добавить и Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Первый вообще отрицал существование проблемы, а второй был противником ношения масок и закрытия бизнеса, что в результате привело к одной из худших статистик смертности от COVID-19 в мире.

Это всего лишь рекомендации, я не хочу этого делать. В сообщении управления по контролю заболеваний написано, что это добровольно, я не собираюсь их носить,

– говорил президент США Дональд Трамп.

Влияние коронавируса на работу

COVID-19 повлиял не только на работу высших эшелонов власти, но и заставил обычных работодателей переформировать привычные процессы. Все, кто могли – начали работать дистанционно.

Сейчас конференции в Zoom стали столь же привычными, как и встречи оффлайн. Множество компаний даже заявили, что не собираются возвращаться в офисы даже после окончания пандемии.



Конференции в Zoom стали настолько привычными / Фото Unsplash

Впрочем, в других случаях рабочее пространство пришлось изменить по новым правилам. Председатель Marx Realty Крейг Дейтельцвейг рассказал о решении уменьшить количество контактов с объектами в офисе.

"Двери теперь открываются с телефона, также мы поставили стеклянные перегородки между столами, заменили воздушные фильтры. Думали даже заменить кофейную машину на дистанционную", – сказал он.

Пандемия изменила мир

Пандемия оказала значительное влияние на жизнь человечества. Населению всей планеты пришлось привыкать к новым правилам.

Однако, исторически подобные кризисы всегда ведут к развитию во многих сферах. По прогнозам, мир сможет вернуться к обычной жизни уже осенью 2021 года.