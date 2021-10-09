В сети появились кадры из инфекционной больницы – медучреждение забито больными коронавирусом. Почти не осталось мест и в других отделениях Мелитополя. Для больных разворачивают отделение на 70 мест в соседней Акимовке. Городской транспорт в Мелитополе ходит 3 часа утром и еще 3 – вечером, возит людей только с паспортами вакцинации или ПЦР-тестами.

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Ситуация с коронавирусом в Запорожье

В самом Запорожье власть перепрофилирует для больных еще одну из городских больниц на 150 мест. И если с местами для больных пока нет проблем, беспокоит другая беда – нехватка медперсонала.

"Наша область находится накануне попадания в красную зону. Сделали койки, организовали кислород, выделили деньги, закупили концентраторы. Но нет врачей, которые должны предоставлять эту помощь. Это большая проблема", – сказал Александр Сарух, глава Запорожской ОГА.

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Вспышка заболеваемости в Харьковской области

Сложная ситуация и в миллионном Харькове. За неделю в городе открыли последние резервные больницы – они переполнены. По словам руководительницы областного диспансера радиационной защиты населения Инны Пироговой, больница была заполнена за полтора суток.

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В городе усилили контроль карантинных норм. За соблюдением правил оранжевой зоны следят 17 мобильных бригад в составе работников полиции и Госпродпотребслужбы.

В общественном транспорте, в магазинах – уже начали составлять протоколы. И на жителей, и на магазины, которые не выполняют эти условия,

– рассказал директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Ограничения планируют усилить, такое решение приняла областная и городская комиссии.

Во Львове перейдут на дистанционку

Во Львове просят воздержаться от проведения массовых мероприятий. В конце недели заседала городская комиссия, которая решила отправить учеников 5 – 11 классов сначала на дистанционку, а потом на неделю каникул. Также в городе приостановили плановые госпитализации в медучреждения.

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"Мы видим тенденцию, очень опасную. Поэтому надо эту волну остановить. Останавливая очное обучение фактически на 2,5 недели, мы имеем возможность разорвать эту цепь", – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Как дальше будут работать городские рынки, пункты питания, магазины и бизнес – в мэрии пообещали сообщить уже со следующей недели. Тогда снова будет заседать городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.