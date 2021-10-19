Вызов поступил в 12:01. 35-летняя женщина потеряла сознание и не дышала, а рядом с ней была только ее 12-летняя дочь.

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Диспетчер сразу направила на место происшествия ближайшую бригаду и начала предоставлять рекомендации по реанимационным мероприятиям. Экстренная бригада ехала на вызов примерно 11 минут и все это время диспетчер оставалась на связи, предоставляя рекомендации по проведению СЛР.

Обращаем внимание, что сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат,

– говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

Уже месяц в Центре ЭМП и МК работает важный блок по приему вызовов – постдиспетчерская поддержка для реанимационных мероприятий у взрослых. Она создана для того, чтобы можно было удаленно проинструктировать человека по оказанию первой помощи.

Как выполнять сердечно-легочную реанимацию

Если человек потерял сознание и не реагирует – откройте дыхательные пути и проверьте его дыхание в течение 10 секунд. В отсутствие минимум 2 вдохов в течение этого времени – вызывайте скорую самостоятельно или поручите это человеку рядом.

Возьмите руки в замок и жмите на грудину прямо посередине, с частотой 100-120 раз в минуту. Оптимальной глубиной компрессий является 5-6 см. Не отрывайте рук от грудной клетки, держите их напряженными и прямыми в локтях.

При наличии средств защиты и навыка выполнять искусственное дыхание, соотношение компрессий к искусственным вдохам составляет 30 компрессий – 2 вдоха.

Продолжайте компрессии грудной клетки до приезда скорой или до момента возвращения сознания у пострадавшего.

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