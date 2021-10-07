Побег состоялся 6 октября из Запорожской областной инфекционной больницы. Деткам, которые лечились, всего 1,5 и полгода.

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Пациентов нашли в доме родственников

Как сообщили местные СМИ, беглецов искали правоохранители и волонтеры. Поиски много времени не заняли. Девушку и ее детей нашли в доме родственников. Пациентов удалось вернуть снова в медучреждение – на стационарное лечение.

Уже 12 областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны

Отметим, в Минздраве сообщили, что по состоянию на 7 октября уже 12 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны. Наихудшая ситуация с заболеваемостью на Буковине, Луганщине, Харьковщине и Запорожье.

Обратите внимание! Тем временем в Киевской школе экономики сообщили, что по континентальному уровню Украина вошла в тройку за заболеваемостью коронавирусом в Европе. Сейчас у нас гораздо выше уровень заболеваемости, чем в среднем в мире.

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