Побег состоялся 6 октября из Запорожской областной инфекционной больницы. Деткам, которые лечились, всего 1,5 и полгода.

Важно 25 миллионов: правительство профинансирует рекламу вакцинации против COVID-19

Пациентов нашли в доме родственников

Как сообщили местные СМИ, беглецов искали правоохранители и волонтеры. Поиски много времени не заняли. Девушку и ее детей нашли в доме родственников. Пациентов удалось вернуть снова в медучреждение – на стационарное лечение.

Уже 12 областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны

Отметим, в Минздраве сообщили, что по состоянию на 7 октября уже 12 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны. Наихудшая ситуация с заболеваемостью на Буковине, Луганщине, Харьковщине и Запорожье.

Актуально Пик прогнозируют на конец октября – ноябрь, – Рубан о COVID-19 в Киеве

Что известно о ситуации с коронавирусом в Украине?

По состоянию на 7 октября в Украине обнаружили 2 497 643 случая коронавируса, из них 57 840 – летальные. Выздоровели более 2 миллионов 277 тысяч пациентов. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 15 125 человек, 314 человек умерли. Это самый высокий показатель с апреля.