В Запорожье морги переполнены телами умерших от COVID-19 – скорые становятся в очереди

Сейчас Запорожье находится в красной зоне карантина. Морги не справляются с нагрузкой из-за большого количества умерших от коронавируса.

Скорые привозят сразу несколько тел умерших пациентов, машины становятся в очереди. По сравнению со вспышкой COVID-19 в 2020 году, сейчас количество умерших возросло более чем в восемь раз.

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По словам сотрудников морга, причиной роста смертности среди пациентов является более агрессивный штамм Дельта.

Из-за увеличения нагрузки в Запорожском областном патологическом бюро пришлось вдвое расширить холодильную камеру для тел. Персонал уставший, так как им приходится проводить по 5 – 6 вскрытий в день.

Не всегда довозят к нам тела вовремя из больниц. Вот в этом и загвоздка,

– рассказал старший ординатор учреждения.

С каждым умершим эксперты работают от двух до четырех часов. После этого тела выдают родным в течение 1 – 2 суток. И это все происходит в режиме нон-стоп.

К слову, Минздрав уже позволил отдавать тела умерших от коронавируса без полиэтиленовых мешков, но их нужно обрабатывать дезинфекционным средством. Гроб может быть открытым.

Производители гробов и ритуальной атрибутики сообщили, что теперь им приходится работать даже ночью, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав

На протяжении прошлых суток, 12 ноября, в Украине зарегистрировали 23 572 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 4 564 человека, среди которых подтверждены больные или люди с имеющимися признаками COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 695 пациентов.

По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 3 203 149 инфицированных COVID-19. 2 620 094 из них уже выздоровели. Но умерли, к сожалению, 76 302 больных.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал