Его жена до сих пор в тяжелом состоянии. Она находится на лечении в местной больнице.

Внимание Чистящие средства сделали неэффективными большой класс антибиотиков

Известно, что накануне пара употребляла вяленого леща или плотву. Сырую рыбу они купили на центральном рынке.

Специалисты отобрали образцы продукта и из крови пострадавших и нашли ботулотоксин типа Е.

В связи с несчастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.

Ботулизм – что это? Болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель недуга-Clostridium botulinum. Чаще всего он находится в почве и образует споры, которые чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Так, они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут. По данным Минздрава, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.

Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления таких продуктов:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы ботулизма

Первые симптомы заболевания чаще возникают через 12 – 24 часа после употребления зараженной пищи. В то же время симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или даже через 4 суток и более.

Ботулизм – симптомы тошнота;

рвота;

характерная боль в животе;

жидкий стул без патологических примесей;

нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);

жажда, сухость слизистых оболочек;

расстройство глотания;

может измениться тембр голоса;

сильная головная боль;

головокружение;

бессонница;

астения;

повышение температуры тела;

ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.