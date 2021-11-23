В Запорожье мужчина умер от ботулизма: купил рыбу на рынке

23 ноября 2021 , 16:41
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Источник:

Госпродпотребслужба Запорожья

На прошлой неделе в больницу с ботулизмом попала семья – муж и жена. К сожалению, первого врачи не смогли спасти.

Его жена до сих пор в тяжелом состоянии. Она находится на лечении в местной больнице.

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Известно, что накануне пара употребляла вяленого леща или плотву. Сырую рыбу они купили на центральном рынке.

Специалисты отобрали образцы продукта и из крови пострадавших и нашли ботулотоксин типа Е.

В связи с несчастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.

 
Ботулизм – что это?

Болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Возбудитель недуга – Clostridium botulinum. Чаще всего он находится в почве и образует споры, которые чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Так, они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут.

По данным Минздрава, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мясо, рыба, реже – овощи. Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.

 

Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления таких продуктов:

  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства;
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы ботулизма

Первые симптомы заболевания чаще возникают через 12–24 часа после употребления зараженной пищи. В то же время симптомы также могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или даже через 4 суток и более.

 
Ботулизм – симптомы
  • тошнота;
  • рвота;
  • характерная боль в животе;
  • жидкий стул без патологических примесей;
  • нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);
  • жажда, сухость слизистых оболочек;
  • расстройство глотания;
  • может измениться тембр голоса;
  • сильная головная боль;
  • головокружение;
  • бессонница;
  • астения;
  • повышение температуры тела;
  • ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.

Автор: Аліна Оліховська