В Запорожье мужчина умер от ботулизма: купил рыбу на рынке
Источник:Госпродпотребслужба Запорожья
На прошлой неделе в больницу с ботулизмом попала семья – муж и жена. К сожалению, первого врачи не смогли спасти.
Его жена до сих пор в тяжелом состоянии. Она находится на лечении в местной больнице.
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Известно, что накануне пара употребляла вяленого леща или плотву. Сырую рыбу они купили на центральном рынке.
Специалисты отобрали образцы продукта и из крови пострадавших и нашли ботулотоксин типа Е.
В связи с несчастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.
Болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.
Возбудитель недуга – Clostridium botulinum. Чаще всего он находится в почве и образует споры, которые чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Так, они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут.
По данным Минздрава, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мясо, рыба, реже – овощи. Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.
Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления таких продуктов:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
- мясных и грибных консервов;
- консервов домашнего производства;
- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
- если сомневаетесь в качестве продуктов.
Симптомы ботулизма
Первые симптомы заболевания чаще возникают через 12–24 часа после употребления зараженной пищи. В то же время симптомы также могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или даже через 4 суток и более.
- тошнота;
- рвота;
- характерная боль в животе;
- жидкий стул без патологических примесей;
- нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);
- жажда, сухость слизистых оболочек;
- расстройство глотания;
- может измениться тембр голоса;
- сильная головная боль;
- головокружение;
- бессонница;
- астения;
- повышение температуры тела;
- ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.
При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.