В общем речь идет о 27 таких случаях. Образцы на наличие актуальных мутаций передадут в Центр общественного здоровья в Киеве для подтверждения результатов.
Больше здесь Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных
Заболеваемость Запорожье
Кроме этого, в целом в регионе наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Так, за период с 27 июля по 5 августа в Запорожской области возросло количество случаев заболевания в месяц в среднем на 1,7 раза. Также сохраняется высокая смертность.
За последние сутки в области выздоровели 16 человек, заболели 47, среди них 5 детей. Больше всего инфицированных обнаружили в городе Запорожье – 26.
Сейчас на лечении находится 539 человек. В общем от недуга в Запорожской области умерло 2458 человек.
Запорожская область, как и вся территория Украины сейчас находится в зеленой зоне по показателям заболеваемости COVID-19 как по внутренним критериям, так и критериям ЕС. Однако это не причина ослаблять бдительность,
– отметили в Минздраве.
В ведомстве также напомнили, что наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации.
Штамм коронавируса Дельта в Украине: главное
- Официально, по состоянию на 5 августа, в Украине обнаружили почти 150 случаев заражения штаммом Дельта, 52 из них – в Тернополе.
- Быстрее всего вариант Дельта распространяется в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и Черновцах. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
- Штамм уже давно находится на территории страны и распространяется.
- Эпидемиологи отметили, что только небольшое количество больных находится в больнице. Большинство лечатся амбулаторно.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала