В общем речь идет о 27 таких случаях. Образцы на наличие актуальных мутаций передадут в Центр общественного здоровья в Киеве для подтверждения результатов.

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Заболеваемость Запорожье

Кроме этого, в целом в регионе наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Так, за период с 27 июля по 5 августа в Запорожской области возросло количество случаев заболевания в месяц в среднем на 1,7 раза. Также сохраняется высокая смертность.

За последние сутки в области выздоровели 16 человек, заболели 47, среди них 5 детей. Больше всего инфицированных обнаружили в городе Запорожье – 26.

Сейчас на лечении находится 539 человек. В общем от недуга в Запорожской области умерло 2458 человек.

Запорожская область, как и вся территория Украины сейчас находится в зеленой зоне по показателям заболеваемости COVID-19 как по внутренним критериям, так и критериям ЕС. Однако это не причина ослаблять бдительность,

– отметили в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации.

Внимание! Узнать адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Штамм коронавируса Дельта в Украине: главное

Официально, по состоянию на 5 августа, в Украине обнаружили почти 150 случаев заражения штаммом Дельта, 52 из них – в Тернополе.

Быстрее всего вариант Дельта распространяется в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и Черновцах. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Штамм уже давно находится на территории страны и распространяется.

Эпидемиологи отметили, что только небольшое количество больных находится в больнице. Большинство лечатся амбулаторно.