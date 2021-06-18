Ботулизм – что это?

Болезнь, которая возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель Clostridium botulinum находится в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120 °С через ЗО минут).