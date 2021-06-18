В Запорожье у двух человек подтвердили ботулизм

18 июня 2021 , 11:54
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Источник:

Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины

В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом в двух людей, которые 14 июня ели вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии в реанимации, без сознания.

Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленый лещ, приобретенный в торговой сети города.

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Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз – "ботулизм" тяжелой степени,
– говорится в сообщении.

 
Ботулизм – что это?
Болезнь, которая возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель Clostridium botulinum находится в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120 °С через ЗО минут).

Симптомы ботулизма

  • тошнота;
  • рвота;
  • характерная боль в животе;
  • жидкий стул без патологических примесей;
  • нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);
  • жажда, сухость слизистых оболочек;
  • расстройство глотания;
  • может измениться тембр голоса;
  • сильная головная боль;
  • головокружение;
  • бессонница;
  • общая слабость;
  • повышение температуры тела;
  • ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.
Автор: Олександр Бевза