В Запорожье у двух человек подтвердили ботулизм

В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом в двух людей, которые 14 июня ели вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии в реанимации, без сознания.
Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленый лещ, приобретенный в торговой сети города.
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Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.
Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз – "ботулизм" тяжелой степени,
– говорится в сообщении.
Ботулизм – что это?
Болезнь, которая возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель Clostridium botulinum находится в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120 °С через ЗО минут).
Симптомы ботулизма
- тошнота;
- рвота;
- характерная боль в животе;
- жидкий стул без патологических примесей;
- нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);
- жажда, сухость слизистых оболочек;
- расстройство глотания;
- может измениться тембр голоса;
- сильная головная боль;
- головокружение;
- бессонница;
- общая слабость;
- повышение температуры тела;
- ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.