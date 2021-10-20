16 октября 12-летняя девочка обратилась по номеру 103 – ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышала. С помощью оператора, ребенок 11 минут проводил реанимационные мероприятия до приезда бригады скорой помощи.
К теме Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас стало известно, что медикам не удалось спасти мать девочки – она умерла в больнице.
Редакция выражает свои соболезнования родным и близким.
Как оказывать первую помощь во время остановки сердца
Следующий план действий:
- Возьмите руки в замок и жмите на грудину прямо посередине с частотой 100-120 раз в минуту.
- Оптимальная глубина компрессий – 5 – 6 см. Не отрывайте рук от грудной клетки, держите их напряженными и прямыми в локтях.
- Если умеете выполнять искусственное дыхание, делайте его в соотношение 30 компрессий – 2 вдоха.
- Продолжайте реанимационные мероприятия до приезда скорой или до момента возвращения сознания у человека.
Как выполнять СЛР взрослым: смотрите видео