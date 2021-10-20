16 октября 12-летняя девочка обратилась по номеру 103 – ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышала. С помощью оператора, ребенок 11 минут проводил реанимационные мероприятия до приезда бригады скорой помощи.

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Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас стало известно, что медикам не удалось спасти мать девочки – она умерла в больнице.

Редакция выражает свои соболезнования родным и близким.

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Если человек потерял сознание и не реагирует – откройте дыхательные пути и проверьте его дыхание в течение 10 секунд. В отсутствие минимум 2 вдохов в течение этого времени – вызывайте скорую по номеру 103 или поручите это человеку рядом.

Следующий план действий:

Возьмите руки в замок и жмите на грудину прямо посередине с частотой 100-120 раз в минуту.

Оптимальная глубина компрессий – 5 – 6 см. Не отрывайте рук от грудной клетки, держите их напряженными и прямыми в локтях.

Если умеете выполнять искусственное дыхание, делайте его в соотношение 30 компрессий – 2 вдоха.

Продолжайте реанимационные мероприятия до приезда скорой или до момента возвращения сознания у человека.

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