СБУ поймала на взяточничестве должностных лиц городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета. В учреждении требовали деньги от людей с инвалидностью 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций.

Участники коррупционной схемы продавали услуги, которые должны быть бесплатными. В целом таким образом подозреваемым удалось собрать до полумиллиона гривен.

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По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника,

– говорится в сообщении СБУ.

Размер взятки зависел от "пакета услуг", в том числе: за проведение операций, размещение в отдельной палате и беспрепятственное оформление документов установленного образца.

Для того, чтобы как-то легализовать свою деятельность, чиновники получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медицинского учреждения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения,

– сообщили в СБУ.

Как разоблачили схему

Правоохранители задержали посредника в помещении медицинского учреждения во время передачи взятки.

Одного из организаторов сделки задержали в собственном кабинете.

Мероприятия по разоблачению и блокированию коррупционной схемы проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Пока идет следствие для установления всех обстоятельств и участников правонарушения. К ответственности планируют привлечь и руководство медучреждения.

Разоблачение коррупционной схемы в запорожской больнице: смотрите видео