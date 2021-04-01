В Запорожской больнице от людей с инвалидностью требовали деньги за бесплатные операции: видео
СБУ поймала на взяточничестве должностных лиц городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета. В учреждении требовали деньги от людей с инвалидностью 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций.
Источник:Служба безопасности Украины
Участники коррупционной схемы продавали услуги, которые должны быть бесплатными. В целом таким образом подозреваемым удалось собрать до полумиллиона гривен.
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По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника,
– говорится в сообщении СБУ.
Размер взятки зависел от "пакета услуг", в том числе: за проведение операций, размещение в отдельной палате и беспрепятственное оформление документов установленного образца.
Для того, чтобы как-то легализовать свою деятельность, чиновники получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медицинского учреждения.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения,
– сообщили в СБУ.
Как разоблачили схему
- Правоохранители задержали посредника в помещении медицинского учреждения во время передачи взятки.
- Одного из организаторов сделки задержали в собственном кабинете.
- Мероприятия по разоблачению и блокированию коррупционной схемы проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.
Пока идет следствие для установления всех обстоятельств и участников правонарушения. К ответственности планируют привлечь и руководство медучреждения.
Разоблачение коррупционной схемы в запорожской больнице: смотрите видео
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