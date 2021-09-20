Злоумышленники рекламировали свои услуги в интернете. С начала 2021 года они сфальсифицировали более 100 справок.

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Одна такая справка стоила 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одного из Государственных учреждений Минздрава Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

Правоохранители нашли доказательства

В офисе турагентства правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружили отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.

Соответствующие обыски провели в Государственном учреждении Министерства здравоохранения. Сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не соответствовал порядковому номеру в учреждении.

Что угрожает злоумышленникам