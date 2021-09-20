В Запорожской области турагентство продавало поддельные ПЦР-тесты на коронавирус
Источник:Киберполиция Украины
В Запорожье одно местное туристическое агентство производило и продавало справки с отрицательным результатом на COVID-19. Обычно их покупали туристы для пересечения границы в другие страны.
Злоумышленники рекламировали свои услуги в интернете. С начала 2021 года они сфальсифицировали более 100 справок.
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Одна такая справка стоила 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одного из Государственных учреждений Минздрава Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.
Правоохранители нашли доказательства
В офисе турагентства правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружили отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.
Соответствующие обыски провели в Государственном учреждении Министерства здравоохранения. Сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не соответствовал порядковому номеру в учреждении.
Что угрожает злоумышленникам
- Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 страницы 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
- Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
- Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.