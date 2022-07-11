Почему нельзя запрещать аборты: красноречивые результаты нового исследования

Исследование раскрывает долгосрочные неблагоприятные последствия нежелательной беременности для жизни людей, указывая на широкие проблемы, возникающие в результате решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборт.

Женщины не сожалеют о своем выборе

Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, показало, что более 95% людей, решивших сделать аборт, сообщили, что это было правильным решением для них во время опроса в течение следующих пяти лет.

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Также не было доказательств проблем с психическим здоровьем среди участников исследования после аборта. Исследование также показало, что женщины, сделавшие аборт, были более финансово стабильными, ставили более амбициозные жизненные цели, воспитывали детей в лучших условиях и имели больше шансов иметь желаемого ребенка позже.

Негативные последствия запрета абортов

Однако те, кто не мог сделать аборт из-за срока беременности, страдали от негативных последствий, таких как серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем, экономические трудности и отсутствие поддержки.

Ученые наблюдали за 1000 женщинами из 30 медицинских центров по всей стране в течение пяти лет. Те, кому было отказано в аборте, сообщали о большем количестве опасных для жизни осложнений беременности, таких как эклампсия и инфекции. В долгосрочной перспективе они сообщали о худшем здоровье и более сильной хронической боли по сравнению с теми, кому удалось прервать беременность.

Негативное влияние на детей

Исследование также оказало негативное влияние на детей, рожденных от нежелательной беременности, включая ухудшение материнской связи и экономическую незащищенность. Эти родители чаще всего воспитывали ребенка сами, без поддержки членов семьи или партнеров, и, скорее всего, поддерживали контакт с жестоким партнером.

Кроме того, люди, не имевшие доступа к аборту, имели втрое больше шансов быть безработными, чем те, кто имел доступ к нему. Они имели в четыре раза большие шансы жить за чертой бедности.