Представители консервативной католической партии "Солидарная Польша" предложили создать специальные места для поддержки беременных женщин, которые вынуждены рожать ребенка с патологией после введенного в стране закона о запрете абортов.

Так, консерваторы предлагают создать специальные заведения, которые назовут "комнаты для плача". В них беременные женщины якобі смогут выплакаться, получить необходимую помощь и рекомендации, что делать дальше.

Читайте также Партнерские роды: разрешено ли в Украине из-за пандемии

Соответствующая инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты.

Решение суда о запрете абортов сподвигло политические силы страны на "поиск способов поддержки женщин". Оппозиционная партия предложила не применять уголовную ответственность к врачам, которые проводят аборты.

Кроме того, в Минюсте презентовали законопроект о создании специальных хосписов для тех, у кого ребенок должен родиться с отклонениями.

Инициаторы законопроекта заявили, что "у женщины будет, например, отдельная комната для того, чтобы поплакать".

В социальных сетях немало людей раскритиковали идею создания "комнат для плача" и сравнили ее с историей из романа-антиутопии Маргарет Этвуд "Рассказ служанки".

Kobieto w ciąży ryzyka z wadami letalnymi, w Polsce nakazowo donosisz i urodzisz w hospicjum perinatalnym, tam dostaniesz osobny pokój i możliwość wypłakania się.

via @Sskarlet_Oharaa pic.twitter.com/R9n0XuNJSx — Monika Mesuret (@NocnaZ) February 3, 2021

Что известно о запрете абортов в Польше