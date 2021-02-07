Запрет абортов: в Польше предложили создать женские "комнаты для плача"
Представители консервативной католической партии "Солидарная Польша" предложили создать специальные места для поддержки беременных женщин, которые вынуждены рожать ребенка с патологией после введенного в стране закона о запрете абортов.
Источник:Notes from Poland
Так, консерваторы предлагают создать специальные заведения, которые назовут "комнаты для плача". В них беременные женщины якобі смогут выплакаться, получить необходимую помощь и рекомендации, что делать дальше.
Читайте также Партнерские роды: разрешено ли в Украине из-за пандемии
Соответствующая инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты.
Решение суда о запрете абортов сподвигло политические силы страны на "поиск способов поддержки женщин". Оппозиционная партия предложила не применять уголовную ответственность к врачам, которые проводят аборты.
Кроме того, в Минюсте презентовали законопроект о создании специальных хосписов для тех, у кого ребенок должен родиться с отклонениями.
Инициаторы законопроекта заявили, что "у женщины будет, например, отдельная комната для того, чтобы поплакать".
В социальных сетях немало людей раскритиковали идею создания "комнат для плача" и сравнили ее с историей из романа-антиутопии Маргарет Этвуд "Рассказ служанки".
Что известно о запрете абортов в Польше
- Решение о запрете абортов было принято Конституционным судом еще 22 октября 2019 года. Исключениями могли быть только случаи изнасилования, инцеста или если плод может угрожать жизни матери.
- Соответствующее решение должно было вступить в силу еще 2 ноября, однако оно было отсрочено именно из-за массовых демонстраций.
- Общество возмутилось таким решением правительства. Жители Польши вышли на масштабные протесты.
Поделиться новостью