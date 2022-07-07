Европарламент отреагировал на решение Верховного Суда США о запрете абортов

Европарламент принял резолюцию, в которой отреагировал на недавнее решение Верховного Суда США по делу о гарантировании права женщин на аборты в качестве конституционного.

Резолюция Европарламента

За резолюцию проголосовали 324 депутата, 155 "против" и 38 "воздержались". В ней в ней говорится, что с принятием решения по делу "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization" несколько штатов уже запретили аборты, а это может ставить под угрозу здоровье женщин и является вмешательством в их право на уважение личной жизни.

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Также европарламентарии выразили солидарность с женщинами в США в этой ситуации и призывают Конгресс принять законопроект, который бы защитил право американок на аборт на федеральном уровне.

Также депутаты выразили опасение, что такой прецедент может вдохновить противников абортов по всему миру, в том числе в разных странах ЕС. Поэтому Европарламент призвал дополнить Хартию Европейского Союза об основных правах дополнительной статьей, гарантирующей право на безопасное и легальное проведение аборта.

Запрет абортов в США

Напомним, что Верховный Суд США в решении от 24 июня 2022 признал, что право на аборты не защищается непосредственно Конституцией США, поэтому вопрос о запрете или ограничении этого права может решаться каждым штатом отдельно.

После этого Президент США Джо Байден заявил, что федеральное правительство страны будет защищать женщин, планирующих сделать аборт.