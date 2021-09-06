Инициатива запрета ментоловых сигарет

Прошлой весной Американская академия педиатрии обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием запретить ментоловые сигареты в связи с тем, что они имеют повышенный спрос у детей и подростков.

Также на тему: Какие факторы больше всего влияют на риск инфаркта у людей до 45 лет

В FDA сообщили, что это смогут реализовать, но лишь в том случае, если эффективность запрета будет научно подтверждена.

Исследование влияния ментоловых сигарет

Чтобы предоставить эти доказательства, ученые Мичиганского университета создали имитационную модель современных тенденций в потреблении различных видов сигарет. Они разработали гипотетический сценарий запрета ментоловых сигарет начиная с 2021 года, основываясь на экспертной оценке потенциального влияния курения на здоровье населения. Затем исследователи сравнили разницу между смертностью и совокупным числом потерянных лет жизни до 2060 года в случае введения запрета и ее отсутствия.

Сотни тысяч спасенных жизней

Ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Количество смертей среди курильщиков снизится примерно на 5%, а количество потерянных лет – на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты спасут не менее 650 тысяч жизней американцев.

Результаты показывают, что запрет на ментол будет способствовать отказу от курения, или переходу к более безопасным продуктам, таким как электронные сигареты,

– отметили ученые.

Недавно испанские ученые провели метаанализ исследований, который показал связь между курением и суицидальным поведением. Это происходит из-за того, что никотин влияет на центральную нервную систему.