Только 30% медиков черновицких больниц согласились вакцинироваться от коронавируса. А в городской больнице №3 вообще никто не захотел получить прививку.

Мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что Черновцы получили 500 доз вакцин CoviShield. Но вакцинировались только 37 человек.

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Запущена информационная война против вакцины. Люди боятся, не доверяют, потому что эта вакцина индийская. А все рассчитывали на Pfizer. Многие смотрят телевидение, читают интернет, не прислушиваются ко мнению (ведущих) медиков. В интернете пишут чепуху, что эта вакцина вредная, и она влияет на генотип,

– рассказал мэр.

Тем временем заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак рассказала, что в городской больнице №3 в Черновцах ни один врач не захотел вакцинироваться против COVID-19. А в городской больнице №4 вакцинироваться захотели только трое врачей.

У нас есть несколько заведений, которые... в принципе коммуникация не проводится, и довольно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации (скорее против),

– заявила она.

Она отметила, что на территории области всегда была очень низкая приверженность к вакцинации. Против любых заболеваний.

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