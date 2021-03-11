Никакой коммуникации с медиками, – в Черновцах заявили об информационной войне против вакцины
Только 30% медиков черновицких больниц согласились вакцинироваться от коронавируса. А в городской больнице №3 вообще никто не захотел получить прививку.
Источник:НВ
Мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что Черновцы получили 500 доз вакцин CoviShield. Но вакцинировались только 37 человек.
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Запущена информационная война против вакцины. Люди боятся, не доверяют, потому что эта вакцина индийская. А все рассчитывали на Pfizer. Многие смотрят телевидение, читают интернет, не прислушиваются ко мнению (ведущих) медиков. В интернете пишут чепуху, что эта вакцина вредная, и она влияет на генотип,
– рассказал мэр.
Тем временем заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак рассказала, что в городской больнице №3 в Черновцах ни один врач не захотел вакцинироваться против COVID-19. А в городской больнице №4 вакцинироваться захотели только трое врачей.
У нас есть несколько заведений, которые... в принципе коммуникация не проводится, и довольно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации (скорее против),
– заявила она.
Она отметила, что на территории области всегда была очень низкая приверженность к вакцинации. Против любых заболеваний.
Вакцинация медиков в Украине: в чем проблема
- Многие медики отказываются от вакцинации от коронавируса. И этот фактор влияет на уровень доверия населения к препарату.
- Между тем министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что массовый отказ медиков от вакцинации – миф. Это еще больше подливает масла в огонь, поскольку уровень доверия к Минздраву падает еще больше, что грозит кампании вакцинации в стране.
- Тем временем ведущие врачи призывают медицинских работников получить прививки. Врач-инфекционистка Екатерина Булавинова заявила, что "врачи, которые не поддерживают вакцинацию против коронавируса – не врачи" и им нужно бросить профессию.
- Для того, чтобы поднять уровень доверия к вакцинации, остатками вакцины начали прививать известных общественных деятелей.
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