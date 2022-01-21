Медицинские работники требовали с людей взятки за бесплатные услуги. Злоумышленникам грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.

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Врачи требовали взятки за бесплатные услуги

В полиции сообщили, что 39-летний заведующий патологоанатомического отделения и 62-летний врач-патологоанатом за вознаграждение обещали подготовить и выдать тела умерших.

Кроме этого, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших лиц за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, которые должны предоставляться бесплатно.

Врачей отправят в тюрьму

Правонарушителей задержали во время получения очередной неправомерной выгоды размером 4 тысяч гривен. Суд избрал для мужчин меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Дело направили в суд.

Напомним, недавно в Киевском городском детском диагностическом центре разоблачили масштабную коррупционную схему. К ней, среди прочих, была причастна экс-заместитель министра социальной политики.

Директор медучреждения, требовала немалые взятки с подчиненных врачей, а также занималась продажей поддельных сертификатов вакцинации.