Заработали по миллиону: разоблачили новую схему подделок COVID-сертификатов

Сотрудники Службы безопасности разоблачили двух семейных врачей из Кировоградской области, подделывавших COVID-сертификаты. Мошенники заработали на схеме около 2 миллионов гривен.

Подделка сертификатов

Они также привлекли к схеме медицинскую сестру этого же медучреждения. Женщина определяла среди пациентов тех, кто сомневался и кто был против прививок, и предлагала заплатить 3 000 гривен за сертификат.

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После получения денег врачи вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth без проведения прививки,

– отметили в СБУ.

Сколько заработали мошенники

За год незаконной деятельности медики "заработали" около 2 млн гривен. В месяц злоумышленники делали до 50 фейковых сертификатов.

Во время обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили:

журналы регистрации вакцинированных лиц;

мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время планируется сообщить злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Ранее депутат районного совета в Харьковской области организовал подделку сертификатов о вакцинации. Продавали фейковые документы в нескольких областях.

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