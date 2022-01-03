Заражение Омикроном: главные симптомы, на которые следует обязательно обратить внимание

Штамм Омикрон продолжает распространяться по миру. Поэтому специалисты выделили все симптомы, на которые следует обратить внимание – от головных болей до налитых кровью глаз.

Главные симптомы Омикрона

Врачи также выделяют головную боль и усталость. Большинство симптомов не характерны для других штаммов недуга и могут вас удивить.

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Головная боль и усталость

Головная боль считается наиболее распространенным симптомом варианта Омикрона. Его часто сопровождает усталость. Эти признаки, как правило, наблюдаются у всех людей с коронавирусом, особенно инфицированных штаммом Омикрона.

Коронавирусную усталость вы можете ощущать даже после отдыха,

– заявил британский вирусолог, профессор Лоуренс Янг.

Першение и боль в горле

По данным программы ZOE Covid, почти половина людей с положительным результатом на коронавирус жалуются на боль в горле. Она относительно мягкая и длится чуть больше 5 дней.

Насморк

Его фиксируют примерно у 60% людей, зараженных коронавирусом, что усиливает его сходство с обычной простудой.

Чихание

Частое чихание, то есть большее чем обычно, может быть симптомом инфицирования у вакцинированных.

Кашель

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Кашлять начинают 4 из 10 зараженных коронавирусом людей.

Высокая температура

Этот симптом означает, что тело реагирует на вторжение вируса, помогая иммунной системе бороться с ним.

"Розовый глаз" (конъюнктивит)

Коронавирус способен проникать в клетки организма через рецепторы ангиотензин-превращающего фермента ACE2. Они расположены в сетчатке и эпителиальных клетках, выстилающих белки, веки. Это активизирует процесс воспаления, сопровождающийся симптомами конъюнктивита.

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Выпадение волос

Хотя выпадение волос не является типичным симптомом коронавируса, по данным Американской академии ассоциации дерматологии, это довольно распространенное явление после высокой температуры.

Потеря вкуса и запаха

Этот симптом уже распространялся раньше. Его до сих пор можно встретить и при заражении Омикрон-штаммом, хотя не так часто. Некоторые пациенты сообщают о том, что запахи, которые они чувствуют и вкус – не исчезают, а чувствуются по-другому.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли более чем в 100 странах мира. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.



ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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