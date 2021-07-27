Пациентка почти 5 дней лечилась дома. К врачам обратилась тогда, когда ей стало совсем плохо.

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Когда женщину доставили в больницу, она была в крайне тяжелом состоянии. Ей диагностировали столбняк, но спасти пациентку так и не удалось. На момент смерти женщине было 84 года.

Предположительно, женщина инфицировалась, когда работала на дачном участке. Медики обнаружили у нее на левой пятке трофическую язву. На пятый день после получения раны женщина обратилась за помощью к семейному врачу. Она жаловалась на боль в горле, дискомфорт и затрудненное глотание пищи.

Осмотрев заболевшую семейный врач обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения. В тот же день после ряда дообследований женщину госпитализировали в отделение реанимации. Состояние заболевшей было тяжелое. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре больная была в крайне тяжелом состоянии. Два дня спустя женщина умерла,

– говорится в сообщении.

По словам семейного врача и записи в медицинской документации, женщина получила две прививки против столбняка в 1996 году.

Столбняк – что это? Это инфекционная болезнь, которая передается при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani. Заразиться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, после укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. Болезнь не передается от человека к человеку. Самым опасным является сельскохозяйственный и бытовой травматизм, которые связаны с загрязнением раны почвой.

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