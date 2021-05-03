Вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч рассказал, что сейчас зараженные находятся в Областной инфекционной больнице в Варшаве. Специалист подчеркнул: до сих пор неизвестно, является ли этот штамм опасным для людей.
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По словам Пирча, исследования пока продолжаются.
Эвакуацию дипломата совершили в течение 28 часов. Власти Польши уже поблагодарили за содействие сотрудников многих учреждений. Из Индии удалось вывезти дипломата, его беременную жену (также инфицированную) и 4 детей супругов.
Что известно о COVID-19 в Индии
- Весной 2021 года ситуация с коронавирусом в Индии ухудшилась до уровня катастрофы.
- Ежесуточно в стране выявляют до 400 тысяч новых зараженных.
- В местных крематориях не успевают сжигать тела умерших.
- Одной из причин катастрофы стал новый штамм коронавируса. Его уже назвали "индийским".
- Чтобы уберечь своих граждан, Украина со 2 мая закрыла въезд для граждан из Индии.