Заразиться, попасть в больницу или умереть: ученые просчитали риски от COVID-19 для всех

Ученые из США разработали специальную таблицу, в которой сравнили риски заразиться, попасть в больницу и умереть от COVID-19, независимо от возраста. Ее опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Все показатели сравнивали с группой 18 – 29 лет. Ее выбрали из-за того, что на этот возраст приходилось наибольшее общее количество инфицированных коронавирусом, по сравнению с другими возрастными группами.

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Как читать таблицу

В таблице есть коэффициент 1Х. Он означает, что риски для всех категорий одинаковы. То есть и для тех, кому от 18 до 29 лет, и для всех остальных. Кроме детей в возрасте 0 – 4 года – у малышей вероятность заболеть наименьшая.

Относительно детей в возрасте от 5 до 17 лет – там похожие результаты. Однако они имеют все же чуть больший риск заразиться, попасть в больницу или умереть от COVID-19.

Те, кому от 30 до 39 лет, рискуют заболеть или умереть от COVID-19 в 3 – 4 раза больше, чем те, кому 18 – 29 лет.

Также в 4 раза больше летальная вероятность для тех, кому от 40 до 49 лет.

Числа, использованные для расчета коэффициентов, основаны на данных о смертях в 2019 году. Показатели высчитаны на основе зафиксированных случаев в США по состоянию на 12 июля 2021 года.



Сравнительная таблица / Скриншот

Дальше ситуация выглядит так:

50 – 64 года: риск госпитализации и смерти увеличивается в 4 и 35 раз соответственно.

65 – 74 года: вероятность попасть в больницу в 6 раз больше, а умереть – в 95 раз.

75 – 84 года: риск госпитализации выше в 9 раз, смерти – в 230 раз.

старше 85 лет: в сравнении с 18 – 29-летними, уровень госпитализации выше в 15 раз, а смертности – в 600 раз.

Логично, что даже без коронавируса риск умереть увеличивается, в зависимости от того, насколько человек старше.