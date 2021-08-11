Заразнее и смертельнее: ученые исследовали новый штамм Йота

Штамм Йота способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 62 – 82% среди пожилых людей. Впервые этот вариант обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор он распространился на 27 стран.

Штамм коронавируса Йота (также известный как B.1.526), ​​впервые обнаружили в США. Он способен значительно повысить уровень смертности от инфекции.

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Что известно о штамме Йота

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15 – 25% быстрее, чем другие известные мутации.

Кроме этого, штамм Йота способен увеличить коэффициент смертности от инфекции, который является частью умерших от общего количества инфицированных: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов.

Другие штаммы коронавируса

ВОЗ включила новый штамм в список вариантов, которые вызывают интерес, то есть штаммов, которые оказываются все чаще на все большей территории.

Также есть информация или прогноз, что эти штаммы могут изменять свойства коронавируса. В перечень вошли штамм Эта, который был обнаружен в Великобритании и Нигерии, Каппа из Индии и Лямбда из Перу.