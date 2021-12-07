Ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний США сообщают о новом загадочном случае заражения штаммом Омикрон. Путешественник, находившийся в специальном карантинном отеле Гонконга, заразился коронавирусом от гостя, жившего в номере через коридор.

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Что известно о пациентах

Оба путешественника прилетели в Гонконг из ЮАР. Летом 2021 года эти туристы полностью вакцинировались против коронавируса препаратом Pfizer, а за 72 часа до вылета их ПЦР-тесты были отрицательными.

Оба мужчины сняли номера через коридор на одном этаже. 13 ноября анализы первого путешественника показали положительный результат на коронавирус штамма Омикрон, а 18 ноября заболел другой.

Как произошло заражение

Записи с камер в коридоре подтвердили, что больные мужчины не контактировали. Ученые считают, что вирус передался по воздуху, когда эти люди открывали двери для сдачи ПЦР-теста, или забирая еду.

Эта информация – повод для серьезных опасений. Пока что науке неизвестно, насколько заразен штамм Омикрон и как быстро он может распространяться. Если его агрессивность настолько высока, то самые жесткие ограничения на передвижение, введенные разными странами, вряд ли помогут.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в Европе, Израиле, США, Гонконге и других странах.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.

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