Такую травму получил 40-летний британец, который травмировался после того, как уперся пенисом в промежность партнера в участок между анусом и гениталиями.

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Перелом полового члена

Перелом пениса – редкое явление: оно встречается 1 раз со 175 тысяч случаев обращения к урологу и в основном у мужчин старше 40 лет. Травма характеризуется разрывом белковой оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела.

Чаще всего это случается во время секса. При этом мужчина слышит характерный звук, и такая травма требует срочного хирургического вмешательства.

Признаки перелома члена:

посинение полового члена;

отек;

кровотечение из пениса;

проблемы с мочеиспусканием;

внезапная потеря эрекции;

боль в половом члене.

Первый случай вертикального перелома члена

В этом случае пациент не слышал звука, а его пенис оставался эрегированным некоторое время. МРТ зафиксировала вертикальный разрыв длиной три сантиметра с правой стороны члена.



Вертикальный перелом члена на МРТ / Фото: BMJ

Ученые не смогли сфотографировать гениталии из-за антиковидных ограничений, но добавили к работе снимок томографа.

Пациент смог вести нормальную сексуальную жизнь через полгода после травмы. Его член не искривился, значительных следов разрыва не осталось.