Такую травму получил 40-летний британец, который травмировался после того, как уперся пенисом в промежность партнера в участок между анусом и гениталиями.
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Перелом полового члена
Перелом пениса – редкое явление: оно встречается 1 раз со 175 тысяч случаев обращения к урологу и в основном у мужчин старше 40 лет. Травма характеризуется разрывом белковой оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела.
Чаще всего это случается во время секса. При этом мужчина слышит характерный звук, и такая травма требует срочного хирургического вмешательства.
Признаки перелома члена:
- посинение полового члена;
- отек;
- кровотечение из пениса;
- проблемы с мочеиспусканием;
- внезапная потеря эрекции;
- боль в половом члене.
Первый случай вертикального перелома члена
В этом случае пациент не слышал звука, а его пенис оставался эрегированным некоторое время. МРТ зафиксировала вертикальный разрыв длиной три сантиметра с правой стороны члена.
Вертикальный перелом члена на МРТ / Фото: BMJ
Ученые не смогли сфотографировать гениталии из-за антиковидных ограничений, но добавили к работе снимок томографа.
Пациент смог вести нормальную сексуальную жизнь через полгода после травмы. Его член не искривился, значительных следов разрыва не осталось.