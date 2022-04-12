Что такое зарин и чем он опасен

О намерении применить химическое оружие против украинцев сообщал Центр противодействия информации. Потенциально россияне могут использовать зарин, ведь известно, что российским солдатам выдавали антидоты против этого химического вещества. Рассказываем, что такое зарин, как он действует и как оказывать первую помощь при применении этого вещества.

Внимание Есть высокий риск применения россиянами химического оружия, – Маляр

Также отметим, что пока нет официальной информации, подтверждающей применение зарина в Мариуполе. Однако во время войны с россиянами эти знания не помешают.

Зарин – что это? Зарин – это нервно-паралитическое вещество, не имеющее запаха и вкуса. Воздействие зарина может привести к смерти за считанные минуты. Поражение зарином может произойти как при непосредственном попадании на кожу человека, так и при вдыхании испарений этого вещества. Всего 1 – 10 миллилитров зарина на коже может стать смертельной дозой.

Поражение зарином

Врач-инфекционист Пономаренко Роман отметил, что количество жертв в результате поражения зависит от формы вещества: жидкое или газообразное.

Жидкий зарин можно быстро смыть – снять одежду и тщательно и в течение длительного времени смывать вещество с мест попадания вещества.

С газообразным сложнее, ведь он оседает в низких участках возле земли. Все потому, что зарин тяжелее воздуха, поэтому опасность отравления зарином выше в низовьях, еще выше – в подвалах.

Зарин может находиться до 5 дней на различных предметах и сутки в воздухе при благоприятных условиях.

Роман Пономаренко – инфекционист "Это вещество относится к агентам нервно-паралитического действия, то есть оно блокирует способность нервной системы передавать сигнал по нервным нейронам".

Симптомы могут проявиться через несколько секунд после воздействия испарений зарина и от нескольких минут до часа после воздействия жидкой формы.

Что чувствует человек в случае отравления зарином

заложенность носа;

слезотечение;

боль в глазах, нарушение зрения;

усиленные слюноотделение и потливость;

кашель, осложненное дыхание, которое может ускоряться;

тошнота, рвота, диарея, боли в животе;

головные боли и слабость;

меняется ритм сердца: ускоряется или замедляется;

низкое или высокое кровяное давление.

Состояние потерпевшего может ухудшаться и сопровождаться спутанностью сознания, которое заканчивается судорогами, конвульсиями, остановкой дыхания, параличом и смертью.

Как я узнаю об атаке зарином

Запомните: сигнал химической атаки – один короткий гудок, а второй длинный.

Впрочем, следует понимать, что сигнал химической тревоги подадут тогда, когда подтвердят химическую атаку, то есть подразделения ГСЧС или военные обнаружат эту угрозу с помощью газохимических индексаторов.

Поэтому, не стоит медлить, если у вас возникли подозрения: не принюхивайтесь, не всматривайтесь. Помните, что симптомы и тяжесть состояния в результате отравления зависит от времени, в течение которого человек контактировал с зарином.

Доставляют химическое оружие с помощью ракет (крылатые или баллистические), артиллерийских снарядов, но они отличаются от обычных. Обычные взрываются сильно, разрушают здание и убивают людей в результате взрыва. Химические ракеты взрываются слабее.

Звук взрыва слабый, потому что они созданы не для разрушения, а для того, чтобы распространить зарин в виде аэрозоля. Поэтому характер взрывов тоже может указать на то, что здесь что-то не так.

Как действовать во время атаки зарином

В идеале нужно использовать специальные защитные костюмы и противогаз, на крайний случай респиратор.

Если взрыв зарина произошел возле дома, немедленно закройте окна, двери, закройте все вентиляционные проемы. Не выходите на улицу, срок действия большинства отравляющих веществ достигает часа. Ожидайте уведомления о том, что химическая угроза прошла и инструкции действий, не исключена эвакуация.

немедленно закройте окна, двери, закройте все вентиляционные проемы. Не выходите на улицу, срок действия большинства отравляющих веществ достигает часа. Ожидайте уведомления о том, что химическая угроза прошла и инструкции действий, не исключена эвакуация. Если взрыв произошел на улице , немедленно покиньте это место, двигайтесь против ветра. Можно укрыться в ближайшем помещении, хотя бы в автомобиле с плотно закрытыми окнами.

, немедленно покиньте это место, двигайтесь против ветра. Можно укрыться в ближайшем помещении, хотя бы в автомобиле с плотно закрытыми окнами. Если зарин попал на одежду, как можно быстрее избавьтесь от нее – лучше разрежьте таким образом, чтобы не снимать ее через голову. Далее тщательно промойте все участки кожи, контактировавшие с веществом, лучше с мылом. Мыться нужно долго. В частности, промойте водой глаза минимум 10 минут.

как можно быстрее избавьтесь от нее – лучше разрежьте таким образом, чтобы не снимать ее через голову. Далее тщательно промойте все участки кожи, контактировавшие с веществом, лучше с мылом. Мыться нужно долго. В частности, промойте водой глаза минимум 10 минут. Искусственная вентиляция легких, тем более искусственное дыхание в такой ситуации недопустимы. По возможности следует обратиться к военным или сотрудникам ГСЧС, у которых есть специальные протоколы действия на такие случаи.

Антидоты для зарина

Лечение заключается в скорейшем выведении зарина из организма и предоставлении поддерживающей медицинской помощи в условиях стационара.

Для зарина доступны антидоты, в частности атропин. Они наиболее действенны, если их получить как можно быстрее после атаки.

Однако профилактически применять атропин нельзя. При ненадлежащем использовании это может привести к летальным исходам. Не считая этого, этот продукт продается строго по рецепту.

Почему угроза реальна В общем, применение зарина для россиян не является чем-то новым. Да, в 2013 году в Сирии военных и мирных жителей обстреляли российскими ракетами, наполненными зарином. Тогда было убито более 1 400 человек. По данным международной организации Human Rights Watch, ракеты класса "земля-земля", тогда выпущенные в Сирии, были именно ракетами М-14 (их производили во времена Советского Союза, они были и есть в арсенале России).

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