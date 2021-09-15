Зарплаты врачей вырастут: на медицинскую отрасль в 2022 году выделили больше средств

На медицинскую отрасль в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 193 миллиардов гривен. Это на 31 миллиард больше, чем в 2021 году.

К слову, по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Во время заседания правительства проект финансирования госбюджета-2022 представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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На что пойдут деньги

Большинство из средств, а именно 157,5 миллиарда, пойдут на Программу медицинских гарантий НСЗУ.

На закупку лекарств выделят 19,1 миллиарда гривен.

Еще 6 миллиардов отдельно направлены на вакцинацию от COVID-19.

Остальные средства пойдут на развитие сети учреждений здравоохранения, медицинское оборудование и на развитие биотехнологий.

Стоит обратить внимание, что на трансплантацию и на лечение за рубежом выделено всего 1,5 миллиарда гривен.

Инфографика Министерства финансов Украины / Скриншот

Зарплаты медиков вырастут

Минимальная зарплата врача возрастет до 20 тысяч гривен, а минимальная зарплата среднего медперсонала – до 13,5 тысяч. Средняя зарплата в этих сферах должна вырасти до 22,5 тысячи и до 14,5 тысяч соответственно.

Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тысячи. Эту задача поставил перед нами Президент, и мы ее выполняем,

– написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Инфографика Министерства финансов Украины / Скриншот