Результаты одного из ранних рецензированных исследований предполагают, что у переболевших коронавирусом и вакцинированных людей "сильнее, чем базовая" защита от штамма Омикрон.

Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Однако лабораторные исследования действительно показывают, что Омикрон "превзошел" все остальные варианты в способности уклоняться от защиты, которая получена от предыдущей инфекции или вакцинации.

Ведущий автор Ючун Ван, старший научный сотрудник Национального института контроля за пищевыми продуктами и лекарствами в Китае, говорит, что их результаты подтверждают недавние открытия в Южной Африке, которые свидетельствуют, что Омикрон легко уклоняется от иммунитета.

Стоит ли вакцинироваться

Ученый отметил, что наличие иммунитета это все же преимущество. Поскольку разница все равно ощутима.

Средний ED50 (уровень защиты) от Омикрона все еще выше базового уровня, что указывает на то, что определенный защитный эффект все еще может наблюдаться,

– заявил Ючун Ван.

Исследователи отметили, что стратегия использования третьей дозы может значительно повысить иммунитет у населения.

Тем более, еще нельзя утверждать, что вакцинация не защищает от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти вследствие инфицирования новым штаммом. В настоящее время среди инфицированных Омикроном зарегистрирован только 1 летальный случай. Был ли этот пациент вакцинирован неизвестно.

Следует понимать, что у исследования были недостатки

Группа экспертов из 11 ученых изучила 28 образцов сыворотки пациентов, которые выздоровели от исходного штамма SARS-CoV-2.

Они протестировали их in vitro (т.е. "в пробирке") на образцах Омикрона и на 4 других штаммах, обозначенных ВОЗ как те, которые вызывают беспокойство.

Основным недостатком этого исследования является то, что оно проводилось in vitro и в нем использовали псевдотипические (искусственно созданные) вирусы. Однако в современной литературе по изучению вакцин установлено, что анализы нейтрализации in vitro являются хорошими предикторами эффективности защиты вакцины и реальной эффективности вакцины.

Исследователи понимают, что для лучшего понимания Омикрона нужны дополнительные исследования, и не только в лабораторных условиях, но и в реальных.