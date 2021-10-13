Новое антитело открыли ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны. Доклинические эксперименты показали полную защиту от COVID-19.

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Новое антитело назвали самым мощным из всех известных

Ученые заявили, что обнаруженное ими антитело мощнее из всех открытых в настоящее время. Особые противовирусные свойства обеспечиваются в результате структуры антитела, которое связывается со спаечным белком SARS-CoV-2 в том месте, которое обычно не подвергается мутациям.

Так, антитело блокирует связывание спаечного белка с рецептором АСЕ2, который является "главным входом" в клетки. В результате процесс размножения вируса прекращается, что предотвращает распространение инфекции по организму.

Результаты исследования

Во время экспериментов на моделях хомяков антитело полностью защитило от SARS-CoV-2 в высоких концентрациях.

С точки зрения профилактики, защита от COVID-19 может сохраняться 4 – 6 месяцев.

Эти результаты особенно важны для людей, которые не могут вакцинироваться, или для тех, чей ответ на вакцинацию оказался низким.. Эти группы населения, а также онкопациенты могут быть защищены путем инъекции антител 2 – 3 раза в год,

– сообщили авторы исследования.

Когда новый препарат может появиться на рынке

К сожалению, точные сроки выхода нового препарата пока неизвестны. Ясно лишь то, что до этого еще далеко, поскольку клинические исследования запустят лишь в конце 2022 года.