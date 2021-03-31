Исследования показали, что добавка селена в рацион животных и микроорганизмов позволила предотвратить негативные последствия жирного рациона, а также значительно увеличить их продолжительность жизни.

Американские ученые искали простой способ для предупреждения ожирения и раннего старения, который позволил бы людям вместо строгой диеты придерживаться привычного рациона. Они знали, что ограничение потребления с пищей аминокислоты метионина является проверенным способом увеличения продолжительности жизни во многих организмов, в том числе млекопитающих.

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Ключом к разработке такого способа стало понимание, что ограничение метионина вызывает снижение гормона IGF-1. Из предыдущих исследований ученые знали, что добавки селена снижают уровень IGF-1 у крыс, поэтому стали изучать его свойства для борьбы с ожирением.

Как проводили исследования

На первом этапе экспериментов ученые разделили мышей на 3 группы:

Рацион первой группы содержал нормальное количество метионина.

Вторая группа – ограниченное количество метионина.

В третьей группе – грызуны получали нормальный уровень метионина и дополнительно добавку селена.

Результаты экспериментов

Добавка селена полностью защищала от резкого увеличения веса и накопления жира так же, как и у мышей с ограниченным потреблением метионина.

Анализируя метаболические маркеры в крови этих животных, ученые увидели резкое снижение уровня гормона IGF-1 и гормона лептина, который контролирует потребление пищи и расход энергии.

Это означает, что потребление селена вызывает большинство, если не все признаки ограничения метионина,

– говорится в выводах авторов.

Дополнительные эксперименты

Чтобы оценить эффект селена на продолжительность жизни, исследователи решили провести эксперимент с дрожжами. Ограничения метионина увеличивает их продолжительность жизни, а теперь ученые хотели выяснить, может ли селен привести к аналогичным результатам. Оказалось, что может.

Так, выращенные в среде с добавлением селена дрожжи увеличили продолжительность жизни на 62%.

Исследование показывает, что кратковременное введение органических или неорганических источников селена обеспечивает множество преимуществ для здоровья мышей, где главным является предотвращение ожирения.

В долгосрочной перспективе добавка селена в рацион также может предотвращать возрастные заболевания и продолжить общую выживаемость животных. Ученые предположили, что подобная эффективность селена будет и для людей, однако эти результаты еще нужно проверить.