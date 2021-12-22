В последние дни обучения в школах проходят новогодние празднования. Поскольку это массовое скопление людей в одном тесном помещении, вопрос о безопасности детей становится острым.

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В ЮНИСЕФ отметили, что подготовка к празднованию в школе может пройти радостно и безопасно, если придерживаться простых правил.

Как защитить ребенка от коронавируса:

Если у ребенка есть симптомы гриппа и ОРВИ, оставьте его дома.

Объясняйте малышам о коронавирусе, почему стоит сохранять дистанцию, носить маски и мыть руки.

Учите новым правилам этикета – если чихать, то в локоть или платок, если здороваться – то кивком.

Интересуйтесь психологическим состоянием ребенка, поощряйте делиться его своими чувствами и поддерживайте.

Как защитить ребенка от коронавируса / Инфографика ЮНИСЕФ

Сохраните себе и отправляйте в чаты с другими родителями. Бережем себя и учимся, и празднуем безопасно,

– подчеркнули в организации.

Можно ли вакцинировать ребенка в Украине

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прежде всего сделать прививку рекомендуют детям, которые входят в группу риска тяжелого течения болезни. Однако Минздрав поощряет вакцинацию всех детей этой возрастной группы.

Вакцинацию детей проводят исключительно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Полный текст публикации ЮНИСЕФ:

"В последние дни обучения самыми желанными для детей являются подарки и встреча с новогодним волшебником. А для родителей – безопасность детей во время пандемии #COVID19.

Подготовка к празднованию в школе может пройти радостно и безопасно, если придерживаться простых правил.

Вместе с Министерством образования и науки Украины и Министерством здравоохранения Украины мы разработали простой чек-лист для родителей.

Сохраните себе и отправляйте в чаты с другими родителями. Бережем себя и учимся, и празднуем безопасно!"