В этом году Украина, как и многие другие страны, столкнулась с аномальной жарой. При таком повышении температуры именно заболевания сердца и сосудов имеют наибольший риск.
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Воздействие жары
При высокой окружающей температуре организм пытается охладить себя, перераспределяя большее количество крови от внутренних органов к коже. Это может способствовать увеличению нагрузки на сердце.
Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, вы старше 50 лет и у вас есть лишний вес, вам следует соблюдать специальные меры предосторожности, чтобы защитить свое сердце,
– подчеркнули кардиологи.
По их словам, многие лекарства, которые принимают "сердечники", могут усиливать влияние жары на организм и способствовать ухудшению самочувствия. Они подчеркнули, что, несмотря на это, прием нельзя прерывать.
Как вести себя во время жары
- Следите за часами. Лучше не оставаться на улице, когда солнце наиболее активное – между полуднем и 3 часом дня.
- Одевайтесь соответственно. Одежда должна быть легкой, светлой, из дышащей ткани (хлопка или современных материалов, которые отталкивают пот). К этому нужно добавить шляпу и солнцезащитные очки. На открытые участки кожи нужно нанести солнцезащитный крем с фактором не менее 15.
- Пейте. Нужно выпивать по два стакана воды перед выходом на улицу, во время этого или во время выполнения упражнений. Напитков, содержащих алкоголь или кофеин, нужно избегать.
- Делайте перерывы. В тенистых местах можно остановиться на несколько минут, выпить воды, а затем продолжить свой путь.
- Следуйте указаниям врача.
Симптомы теплового истощения
- головная боль;
- сильная потливость;
- холодная и влажная кожа, озноб;
- головокружение, обморок;
- слабый и частый пульс;
- мышечные судороги;
- учащенное дыхание;
- тошнота, рвота.
При их появлении нужно найти прохладное место, прекратить двигаться и быстро охладиться при помощи прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.