В этом году Украина, как и многие другие страны, столкнулась с аномальной жарой. При таком повышении температуры именно заболевания сердца и сосудов имеют наибольший риск.

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Воздействие жары

При высокой окружающей температуре организм пытается охладить себя, перераспределяя большее количество крови от внутренних органов к коже. Это может способствовать увеличению нагрузки на сердце.

Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, вы старше 50 лет и у вас есть лишний вес, вам следует соблюдать специальные меры предосторожности, чтобы защитить свое сердце,

– подчеркнули кардиологи.

По их словам, многие лекарства, которые принимают "сердечники", могут усиливать влияние жары на организм и способствовать ухудшению самочувствия. Они подчеркнули, что, несмотря на это, прием нельзя прерывать.

Как вести себя во время жары

Следите за часами. Лучше не оставаться на улице, когда солнце наиболее активное – между полуднем и 3 часом дня. Одевайтесь соответственно. Одежда должна быть легкой, светлой, из дышащей ткани (хлопка или современных материалов, которые отталкивают пот). К этому нужно добавить шляпу и солнцезащитные очки. На открытые участки кожи нужно нанести солнцезащитный крем с фактором не менее 15. Пейте. Нужно выпивать по два стакана воды перед выходом на улицу, во время этого или во время выполнения упражнений. Напитков, содержащих алкоголь или кофеин, нужно избегать. Делайте перерывы. В тенистых местах можно остановиться на несколько минут, выпить воды, а затем продолжить свой путь. Следуйте указаниям врача.

Симптомы теплового истощения

головная боль;

сильная потливость;

холодная и влажная кожа, озноб;

головокружение, обморок;

слабый и частый пульс;

мышечные судороги;

учащенное дыхание;

тошнота, рвота.

При их появлении нужно найти прохладное место, прекратить двигаться и быстро охладиться при помощи прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.