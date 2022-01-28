Врач-иммунолог Прикарпатского клинического онкоцентра и кандидат медицинских наук Галина Курылив поделилась советами, как уберечься от недуга. Что делать, чтобы иметь больше шансов избежать тяжелого течения и быть здоровым – читайте дальше.

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Как защититься от COVID-19

Первым делом она посоветовала получить полный курс вакцинации против коронавируса и бустерную дозу. В случае ослабленного из-за тяжелых болезней иммунитета – дополнительную дозу.

К слову! Кабинет министров Украины вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины против коронавируса. Теперь всем желающим ее можно сделать уже через 3 месяца после второй прививки.

Есть еще несколько простых правил, которые могут спасти вам жизнь. О них неоднократно рассказывали врачи, однако иногда не все украинцы их придерживаются.

Конечно, пандемия уже всем порядком надоела, однако медик посоветовала не забывать пользоваться защитными масками или респираторами, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Здесь мы писали сколько времени можно носить респиратор, не меняя его на новый.

А также обязательно соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей, учитывая особенности штамма Омикрон.

Что усиливает иммунитет:

сбалансированное питание;

закаливание;

прогулки на свежем воздухе;

физические упражнения;

избегание стрессов.

Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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