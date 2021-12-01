Поэтому в Министерстве здравоохранения опубликовали рекомендации, как защититься от коронавирусной болезни конкретно людям с ВИЧ.
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По информации Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди, живущие с ВИЧ, могут иметь большую вероятность тяжелого течения коронавируса.
Как защититься от COVID-19
Поєтому, как людям с этим недугом уберечься от возможных последствий во время пандемии коронавируса? Среди других базовых советов, в ведомстве упомянули и такие:
- консультируйтесь с врачом и регулярно принимайте антиретровирусные препараты;
- создайте запас препаратов для АРТ на следующие 30 – 90 дней (это позволит избежать очередей во время походов за лекарствами);
- вакцинируйтесь от гриппа и пневмококковой инфекции;
- сделайте прививку против COVID-19;
- если заболели COVID-19, не отменяйте самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли раньше.
Поэтому люди с ВИЧ, как и все остальные, должны строго придерживаться противоэпидемических мер:
- правильно использовать защитные маски;
- держать социальную дистанцию;
- регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;
- избегать больших скоплений людей.
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Почему важна вакцинация
Метаанализ результатов нескольких исследований указывает, что люди с ВИЧ-инфекцией имеют на 78% выше риск умереть в результате осложнений от COVID-19. Именно поэтому вакцинация от COVID-19 для них является жизненно необходимой.
От риска заболеть COVID-19 не застрахован ни один человек. В то же время люди, живущие с ВИЧ, и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, в целом уязвимы к любым инфекциям, а соответственно и к тем осложнениям, которые следуют за болезнью,
– подчеркнули в Минздраве.
Клинические исследования подтверждают, что прививки – это вполне безопасно и даже нужно. Вакцинацию против COVID-19 может сделать любой человек, живущий с ВИЧ. Говорится также о детях от 12 лет, которым для этого нужно разрешение родителей или опекунов.
Согласно рекомендациям CDC, прививки от других инфекций пациентам с ВИЧ не рекомендуется проводить в течение двух недель с момента вакцинации от COVID-19.
Как протестироваться на ВИЧЭто можно сделать у:
- семейного врача;
- в любом учреждении здравоохранения, которое оказывает услуги в рамках Программы медицинских гарантий;
- и в пунктах тестирований неправительственных организаций.