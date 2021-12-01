Поэтому в Министерстве здравоохранения опубликовали рекомендации, как защититься от коронавирусной болезни конкретно людям с ВИЧ.

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По информации Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди, живущие с ВИЧ, могут иметь большую вероятность тяжелого течения коронавируса.

Как защититься от COVID-19

Поєтому, как людям с этим недугом уберечься от возможных последствий во время пандемии коронавируса? Среди других базовых советов, в ведомстве упомянули и такие:

консультируйтесь с врачом и регулярно принимайте антиретровирусные препараты;

Внимание! Отдельные исследования указывают, что риск тяжелого течения COVID-19 снижается, если человек с ВИЧ принимает антиретровирусную терапию.

создайте запас препаратов для АРТ на следующие 30 – 90 дней (это позволит избежать очередей во время походов за лекарствами);

вакцинируйтесь от гриппа и пневмококковой инфекции;

сделайте прививку против COVID-19;

если заболели COVID-19, не отменяйте самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли раньше.

Поэтому люди с ВИЧ, как и все остальные, должны строго придерживаться противоэпидемических мер:

правильно использовать защитные маски;

держать социальную дистанцию;

регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;

избегать больших скоплений людей.

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Почему важна вакцинация

Метаанализ результатов нескольких исследований указывает, что люди с ВИЧ-инфекцией имеют на 78% выше риск умереть в результате осложнений от COVID-19. Именно поэтому вакцинация от COVID-19 для них является жизненно необходимой.

От риска заболеть COVID-19 не застрахован ни один человек. В то же время люди, живущие с ВИЧ, и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, в целом уязвимы к любым инфекциям, а соответственно и к тем осложнениям, которые следуют за болезнью,

– подчеркнули в Минздраве.

Клинические исследования подтверждают, что прививки – это вполне безопасно и даже нужно. Вакцинацию против COVID-19 может сделать любой человек, живущий с ВИЧ. Говорится также о детях от 12 лет, которым для этого нужно разрешение родителей или опекунов.

Согласно рекомендациям CDC, прививки от других инфекций пациентам с ВИЧ не рекомендуется проводить в течение двух недель с момента вакцинации от COVID-19.