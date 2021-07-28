Как защититься от штамма коронавируса Дельта: советы Минздрава

На днях в результате штамма коронавируса Дельта умер первый житель Украины. В Министерстве здравоохранения заверили, что новый вариант вируса серьезно угрожает украинцам.

В США, Великобритании и странах ЕС растут случаи штамма коронавируса SARS-CoV-2 Дельта. Кроме того, этот вирус вызывает более сложное течение COVID-19.

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В США сообщают, что по состоянию на 16 июля 2021 года более 97% людей, которых госпитализируют с COVID-19 – вакцинированные.

В Минздраве напомнили, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.

У каждого украинца есть возможность вакцинироваться:

в ближайшем пункте прививки;

в центре массовой вакцинации;

или к вам приедет мобильная бригада (в организованные коллективы более 50 человек и маломобильных граждан).

Штамм коронавируса Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали более чем 100 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

Согласно данным британского Минздрава, риск заразиться штаммом Дельта повторно на 46% больше, чем Альфой. При этом самый высокий риск наблюдается уже через пол года после первого заражения и выздоровления.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала