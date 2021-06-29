Как защититься от штамма коронавируса Дельта: советы ВОЗ

Коронавирус мутирует и известно, что заразиться штаммом Дельта могут даже вакцинированные от недуга люди. В ВОЗ отметили, что беречься должны и привитые против COVID-19.

Так, даже людям, которые прошли курс иммунизации против коронавируса, нужно продолжать соблюдать меры индивидуальной защиты. Это в очередной раз подчеркнула Всемирная организация здравоохранения.

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Помощница генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинским изделиям Мариангела Симао заявила, что людям, которые получили даже 2 дозы вакцины, все еще может угрожать новый штамм коронавируса.

Им (вакцинированным людям – 24 канал) все еще нужно защищаться,

– заявила Симао.

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соблюдать социальную дистанцию,

находиться в проветриваемых помещениях,

мыть руки,

избегать скоплений людей.

Что следует знать о штамме Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 92 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.



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