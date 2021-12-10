Как защитные маски помогают определить правду и ложь собеседника

Пандемия заставила нас носить защитные маски в общественных местах. В том числе и в судах, где присяжные должны определить, говорят люди правду или обманывают.

Психологи из Великобритании выяснили, что маски не мешают присяжным в этом нелегкому делу. Даже наоборот – они облегчают задачу.

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Специалисты из Портсмутского университета (Великобритания) считают свои выводы "обоснованными и корректными".

Исследования показали, лишь половина сказанной вслух лжи была правильно идентифицирована другими людьми через невербальные сигналы. Дело в том, что желающий солгать при должной сноровке может легко маскироваться, используя соответствующие жесты и мимику.

Проанализировав сотни работ на эту тему, психологи пришли к выводу, что выражение лица – ненадежный показатель обмана. Зато маскировка наоборот улучшает способность наблюдателя отделять ложь от правды.

Исследование в зале присяжных

Последний вывод ученые сделали на основе единой работы, где обвиняемые находились в зале присяжных с закрытым лицом. Правда, в нем речь шла не о медицинских масках, а о никабах — женских головных уборах, которые закрывают лицо и имеют лишь узкую прорезь для глаз.

Следовательно, никабы, которые носили обвиняемые во время судебного заседания, способствовали верному распознаванию сказанной ими лжи.

Все потому, что присяжным в этом случае приходилось полагаться лишь на слова: прислушиваться к интонациям и сопоставлять факты не отвлекаясь на жесты и мимику.

Психологи отметили, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.