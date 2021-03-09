В начале пандемии СМИ публиковали много положительных фото и сообщений об улучшении экологической ситуации. К сожалению, поводов для оптимизма все же не так много – на замену пластику и бутылкам пришли одноразовые маски, которые тоннами попадают в море.

Море масок в океане

Еще в мае прошлого года дайверы начали замечать в Средиземном море необычный осадок, который оказался скоплением огромного количества использованных масок. Вскоре подобные тревожные сигналы начали поступать из разных стран мира, а в сентябре на побережье Бразилии нашли мертвого пингвина, который проглотил респиратор.

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По оценкам экологической организации OceansAsia, до 2020 года в океаны могло попасть не менее 1,56 миллиарда одноразовых средств индивидуальной защиты. В мире ежемесячно выбрасывается до 129 миллиардов средств индивидуальной защиты.

Чем это опасно

Эксперты сообщили, что использованные средства защиты попадают в море по одной причине – люди не задумываются об их утилизации и просто выбрасывают на помойку. Вместе с тем, до 80% бытовых отходов, попадающих в моря, смываются с материков дождями.

Большинство масок изготавливаются из материалов с содержанием пластика, и может потребоваться до 450 лет для полноценного разложения. Микропластик (крошечные частицы пластика) выделяют токсины и могут серьезно повредить окружающей среде. Да, животные и птицы нередко путают пластиковые отходы с едой и задыхаются, проглотив их.

Постарайтесь использовать многоразовые маски или те, которые изготавливаются без добавления пластика. Если у вас нет другого выбора, никогда не бросайте маску на землю,

– советуют ученые.