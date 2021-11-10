Исследователи из Эксетерского университета и Университетских больниц Баркинга, Хавериджа и Редбриджа в Лондоне оценили связь между временем отхода ко сну и риском сердечно-сосудистых заболеваний на основе информации из Британского Биобанка. В исследовании приняли участие более 80 тысяч человек.

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В выборку вошли свыше 88 тысяч британцев (57,9% женщин и 41,6% мужчин) в возрасте 43 – 79 лет. Участники и участники заполнили анкеты, в том числе об образе жизни, физической активности и здоровье, а также предоставили данные измерений с помощью акселерометра, который носится на запястье в течение недели.

В результате ученые получили три показателя сна:

продолжительность,

нерегулярность,

время засыпания.

Все анализы сначала скорректировали с учетом возраста и пола. Также учитывались наличие ожирения, гипертонии, диабета, гипотонии и уровень холестерина.

Наблюдения в среднем продолжались почти 6 лет. За это время с сердечно-сосудистыми заболеваниями столкнулись 3 172 человека (3,58%), 1 371 (43%) из которых засыпали после полуночи, 1 196 (38%) – с 23:00 до 23:59, 473 (15%) – с 22:00 до 22:59, а 132 (4,2%) – до 22:00.

Результаты исследования:

Анализ показал, что больше всего от этих недугов страдали участники, которые ложились спать в 00:00 и позже, а реже всего – люди из группы с 22:00 до 22:59.

Кроме этого, те, кто поздно засыпал (31 946 человек), с большей вероятностью были курильщиками и имели в анамнезе диабет или гипертонию, чем участники, которые ложились спать с 23:00 до 23:59 (36 042), до 22:59 (17 040) и до 22:00 (3 460).

У группы с 23:00 до 23:59 обнаружили самую низкую нерегулярность сна, у группы до 22:00 – самую высокую. Дольше всего спали те, кто отходил ко сну с 22:00 и 22:59.

Дополнительная модель, которая контролирует продолжительность и нерегулярность сна, а также установленные факторы сердечно-сосудистых заболеваний, предоставила отношение рисков 1,24, 1,12 и 1,25 для времени начала сна до 22:00, с 23:00 до 23:59. и после 00:00 соответственно, по сравнению с группой 22:00 – 22:59. Повышенный риск болезней сердечно-сосудистой системы был выше у женщин, но только время отхода ко сну до 22:00 оказалось значимым для мужчин,

– пишут авторы работы.

Исследователи подытожили, что оптимальное время для сна приходится на определенный момент 24-часового цикла организма, и отклонения вредны для здоровья. Вероятно, это потому, что у человека меньше шансов увидеть утренний свет, который "сбрасывает" биологические часы.