Количество заболеваний в первые дни февраля 2021 года было рекордно низкое. Однако в 3 областях Западной Украины зафиксировали новую вспышку коронавируса после выхода людей из локдауна.

На самом деле снизились не показатели заболеваемости, а процент выявление новых случаев COVID-19. Об этом рассказал старший исследователь, руководитель ключевых проектов в Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Новая вспышка в Украине

Эксперт подчеркнул, что необходимо мониторить динамические показатели. Например, сейчас в Украине можно выделить 3 региона, где есть активная вспышка заболевания.

В частности, к этим регионам относятся следующие области:

Черновицкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская.

Как изменилось положение

Ганиченко отметил, что сравнивать данные Минздрава с нынешними стоит начиная с ноября 2020 года. В таком случае становится четко понятно, что количество инфицирований – стабильное.

"Падение уровня заболеваемости с конца ноября 2020 года связано не с тем, что реальное количество больных уменьшилось, а с тем, что уменьшился процент выявления новых случаев", – пояснил Ганиченко.

Причина уменьшения случаев

По данным статистики, количество выздоровевших превышает количество зараженных за одни сутки в 2–3 раза с начала февраля 2021 года. Однако теперь тестирование преимущественно делают те украинцы, у которых среднее и тяжелое течение болезни.

Пациент, госпитализированный в больницу, не имеет возможности не тестироваться,

– пояснил Ганиченко

По словам Ганиченко, стоит сопоставлять также показатели количества выздоровления и госпитализации, что происходит при среднем и тяжелом течении болезни. Также он отметил, что уменьшилась выявленность среди людей, у которых "средние симптомы и ниже".

Эффективность локдауна

Что касается локдауна в Украине, то Ганиченко сказал, что он "явно действует". Также пояснил, что основной целью таких карантинных ограничений было стабилизировать ситуацию в стране, а не просто уменьшить показатели.

Он подчеркнул, что "кривая заболеваемости должна идти на спад, а самое главное, что количество госпитализаций уменьшается стабильно".

Эксперт Юрий Ганиченко рассказал о результатах локдауна: смотрите видео



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