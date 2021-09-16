Но насколько вредные вещества, найденные в чае после заваривания, неизвестно.
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Так, в основном для заваривания чая необходима кипяченая водопроводная вода, но в ней присутствует хлор, остатки которого могут реагировать с соединениями чая – в частности полифенолами, аминокислотами, кофеин и тому подобное. В результате образуются побочные продукты дезинфекции (ППД), которые часто имеют мутагенный и канцерогенный характеры воздействия и могут вызывать неблагоприятные репродуктивные эффекты.
Химики и биохимики из Университета Южной Каролины в Колумбии (США) использовали газовую хроматографию (масс-спектрометрию) для анализа и обнаружили 60 ППД в зеленом и черном чае трех марок (Twinings, Earl Grey и Lipton).
Результаты исследования
- Уровни содержания ППД в заваренном чае ниже, чем в водопроводной воде (из-за испарения и поглощения листьями).
- Но, несмотря на это, в напитках обнаружили и множество неизвестных соединений, которые составляют 96% процентов от общего количества, влияние которых на здоровье человека пока неизвестно.
- Для большинства побочных продуктов дезинфекции предельно допустимые уровни составлять не удалось.
- 15 ранее неописанных галогенароматических соединений удалось определить. Ученые считают, что они образуются в результате реакции хлора с полифенолами в чае. Листья зеленого, черного и желтого чая богаты фенольными соединениями, которые известны своей антиоксидантной активностью и хорошо влияют на здоровье человека. Среди чайных полифенолов выделяют катехины, флавонолы, антоцианидины и фенолокислоты.
Потребуются дальнейшие исследования для идентификации неизвестных соединений, поскольку галогенароматические ППД могут обладать высокой токсичностью,
– говорится в исследовании.
Сколько советуют пить чая
Для того, чтобы обезопасить себя, рекомендуют пить не более 18 – 55 чашек заваренного чая в день.