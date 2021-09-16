В заваренном чае обнаружили множество неизвестных соединений, которые могут быть опасными

Исследователи проверили содержание побочных продуктов дезинфекции в чае, который заваривали водопроводной или искусственной водопроводной водой. Уровни этих соединений в напитке были ниже, чем в самой воде, но большинство из них оказались неизвестными.

Но насколько вредные вещества, найденные в чае после заваривания, неизвестно.

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Так, в основном для заваривания чая необходима кипяченая водопроводная вода, но в ней присутствует хлор, остатки которого могут реагировать с соединениями чая – в частности полифенолами, аминокислотами, кофеин и тому подобное. В результате образуются побочные продукты дезинфекции (ППД), которые часто имеют мутагенный и канцерогенный характеры воздействия и могут вызывать неблагоприятные репродуктивные эффекты.

Химики и биохимики из Университета Южной Каролины в Колумбии (США) использовали газовую хроматографию (масс-спектрометрию) для анализа и обнаружили 60 ППД в зеленом и черном чае трех марок (Twinings, Earl Grey и Lipton).

Результаты исследования

Уровни содержания ППД в заваренном чае ниже, чем в водопроводной воде (из-за испарения и поглощения листьями).

Но, несмотря на это, в напитках обнаружили и множество неизвестных соединений, которые составляют 96% процентов от общего количества, влияние которых на здоровье человека пока неизвестно.

Для большинства побочных продуктов дезинфекции предельно допустимые уровни составлять не удалось.

15 ранее неописанных галогенароматических соединений удалось определить. Ученые считают, что они образуются в результате реакции хлора с полифенолами в чае. Листья зеленого, черного и желтого чая богаты фенольными соединениями, которые известны своей антиоксидантной активностью и хорошо влияют на здоровье человека. Среди чайных полифенолов выделяют катехины, флавонолы, антоцианидины и фенолокислоты.

Потребуются дальнейшие исследования для идентификации неизвестных соединений, поскольку галогенароматические ППД могут обладать высокой токсичностью,

– говорится в исследовании.

Сколько советуют пить чая

Для того, чтобы обезопасить себя, рекомендуют пить не более 18 – 55 чашек заваренного чая в день.