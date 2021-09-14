Только при условии соблюдения этих требований может продолжаться работа. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Обратите внимание Масочный режим и дистанция: Шмыгаль объяснил, что будет с транспортом во время усиления карантина

Кузин: В красной зоне персонал должен вакцинироваться полным курсом

По его словам, для желтого уровня эпидопасности будет достаточно одной дозы вакцины. Впрочем, если Украина перейдет в красную зону, нужно будет иметь полный курс прививки, ведь это обеспечивает максимальный уровень защиты.

Кузин рассказал, что образовательные учреждения в желтой и оранжевой зоне будут работать даже если персонал будет вакцинирован одной дозой на 80%. Если речь идет о красной, то педагоги должны прививаться полностью.

Соответствующие ограничения будут касаться также:

учреждений культуры;

общепита;

спортзалов.

Изменения в карантинные нормы будут предусматривать, что ограничения, к которым все привыкли в желтой, оранжевой или красной зоне, не будут касаться случаев, когда весь персонал бизнеса или какого-то заведения будет провакцинирован,

– объяснил главный санитарный врач.

Он также ответил, как будут работать кинотеатры в различных карантинных зонах. Сейчас в желтой должно быть заполнено лишь 50% зала.

"Норма, которая будет предлагаться: мы позволяем заполнять кинотеатр больше при условии, что весь персонал провакцинирован, и люди, которые приходят, имеют хотя бы одну дозу", – прокомментировал Кузин.

Впрочем, добавил, что если в кино приходят и вакцинированные посетители, тогда помещение должно быть заполнено на 50%. Это касается и работы спортзалов.

В Украине ввели новые правила карантина