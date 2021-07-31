Завезли из России и Турции: штамм Дельта обнаружили в Николаеве

По состоянию на 31 июля в Николаеве обнаружили 4 зараженных штаммом Дельта. Все инфицированные прибыли из других стран.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что "к сожалению, болезнь не отступает, стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса Дельта".

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Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один – из России. У всех состояние – удовлетворительное, находятся на самоизоляции,

– рассказал политик.

По словам Кима, ежедневно есть не менее 20 случаев заболевания, поэтому болезнь совсем не утихает, а наоборот. Председатель ОГА отметил, что "представители Минздрава отмечают возможность новой волны заболевания уже осенью".

Ким подчеркнул: "всем нам нужно придерживаться карантинных ограничений, масочного режима в общественных местах, пользоваться антисептиком и придерживаться социальной дистанции".

"Самый действенный способ защитить себя и окружающих – это вакцинация. Николаевщина имеет возможность вакцинировать 5 тысяч желающих в день", – заверил политик.

По словам председателя ОГА, "в Николаевской области открыто 15 центров массовой вакцинации людей".

"В Николаевской области вакцинировано около 10% населения. Мы имеем опыт борьбы с болезнью и полностью готовы к новой волне. Однако медицинское и научное сообщества настаивают на необходимости вакцинации", – подчеркнул Ким.

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