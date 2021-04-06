Токсическая зависимость от работы: как распознать и побороть трудоголизм
Треть населения всей планеты страдает трудоголизмом. А 63% людей частично или полностью чувствуют вину за отпуск.
Источник:"120/80" на 24 канале
Больше всего людей, которые перерабатывают, в Турции, Японии и Мексике. Вертеться как белка в колесе, отвечать на звонки в нерабочее время, буквально жить на работе – если эти слова о вас, вероятно, вы тоже страдаете трудоголизмом.
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Трудоголизм – это токсическая, навязчивая зависимость от работы. Люди, которые борются с рабочей зависимостью, как правило, не имеют социальной жизни или увлечений. У них нет ни времени, ни желания на что-то другое, кроме работы. Эта зависимость может быть следствием низкой самооценки. Также трудоголики часто используют работу как механизм борьбы с тревогой.
"Это приводит к нехорошим ситуациям. Может быть и распад семьи сюда. Ведь человек живет только работой и не может уделять время качественно своей семье", – рассказала психолог Оксана Глущенко.
Как разграничить переработку и любовь к работе
Когда человек вынужден работать из-за внутреннего давления, трудится сверхурочно, не видит смысла в отдыхе. Все это – о трудоголизме. Но стоит сразу разграничить трудозависимость и любовь к работе.
Когда человек понимает, что он не следит за временем, потому что ему действительно в кайф. Это можно тоже назвать трудоголизмом. Но в то же время такие люди обычно помнят, что надо отдохнуть. Они обычно хорошо знают. Потому что человек, который себя нашел, знает себя внутренне и психологически,
– отметила основательница HR Studio София Папирник.
Феномен трудоголизма может закладываться еще с детства.
Наталья Ломоносова, психолог
"Трудоголики – это дети, которые привыкли в детстве к тому, что им надо очень сильно стараться для любви, признания и уважения, чтобы почувствовать себя важным и нужным. Тебе надо много учиться, убрать свою комнату, смотреть за своими сестрами и братьями, помогать папе и маме, то есть постоянно быть чем-то занятыми",
Термин "трудоголизм" достаточно новый. Принадлежит американскому психологу Уэйну Эдварду Оутсу. В 1971 году он выделил его как "принуждение, или неконтролируемую потребность в непрерывной работе".
София Папирник называет это "трудоголизмом боли". Когда человек прячется в работе от своих внутренних тяжелых переживаний. И чтобы не думать, ему нужно всегда находиться в таком круговороте, чтобы его не задевали собственные мысли.
"Этот трудоголизм – деструктивен. Такой человек рано или поздно дойдет до выгорания и, возможно, до депрессии устоявшейся", – Папирник.
Как распознать трудоголизм / Скриншот из видео
Есть ряд вопросов-маркеров, которые помогут распознать трудоголизм:
- мысль о работе вызывает у вас больше бодрости, чем мысль о проведении времени с любимыми или другие виды расслабления?
- вы намеренно проводите все больше времени на работе?
- есть ли у вас другие интересы и увлечения, которые отнимают время, когда вы не работаете?
- вы не симпатизируете людям, которые, кроме работы, имеют другие приоритеты?
- вы переживаете, когда не работаете?
Если ваш ответ на большинство из этих вопросов "да", вероятнее всего, вы – трудоголик.
Трудоголизму подвержены люди, у которых не все в порядке в других сферах жизни. "Они эмоционально где-то застряли, и настолько боятся туда посмотреть", – отметила психолог.
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Конечно, трудоголизм помогает достичь поставленных целей. Однако здесь важно не переборщить.
Оксана Глущенко, психолог
"Да, бывают какие-то моменты, например, финансовые, что надо определенный период потратить на работу, чтобы улучшить финансовое положение. Или же для карьеры. Но если этот период затянулся и вы годами застряли в этом, и для вас уже другого не существует, тогда стоит задуматься. Сказать для себя, друзей и коллег, а точно у тебя все в порядке? А точно ты не убегаешь от другой сферы жизни?"
По статистике, 56% трудоголиков жертвуют ради работы сном. Более половины отказываются от хобби. 44% не успевают увидеться с друзьями. Половина думает о работе уже после того, как рабочий день завершился или еще не начался.
Главное отличие трудоголиков от людей, которые просто много работают, – занятость. Люди, которые тяжело работают, сосредоточены на определенном приоритете, который им нужно закончить до дедлайна. Поэтому они прилагают дополнительные часы и усилия. Со временем они возвращаются к привычному режиму работы.
Но трудоголики упорно работают, потому что им нужно чувствовать занятость. Если они постоянно не задумываются, не беспокоятся и не сосредотачиваются на работе, то чувствуют себя виноватыми и неуверенными в себе.
Трудоголиков можно поделить на 4 типа
Формально трудоголиков можно поделить на 4 типа:
- перфекционист очень ответственно относится к работе, стремится к самым высоким стандартам.
- трудоголик с временными рамками сам устанавливает себе стандарты, стремится иметь свободное время, но все же работает много;
- ситуативный работает сверх нормы только тогда, когда ему надо именно сейчас достичь определенных целей;
- псевдотрудоголик – человек, который работой прикрывает другие сферы жизни, которые "просели". Стремится завоевать похвалу от руководства или же избегает личной жизни, в которой все не так хорошо.
Для Украины трудоголизм – явление привычное. Как и для других постсоветских стран.
Психолог Наталья Ломоносова отметила, что у трудоголизма есть и экономические причины. Люди, рожденные на постсоветском пространстве, привыкли постоянно тяжело работать, чтобы заработать и себя прокормить.
"Это тенденция людей, которые живут в таком экономическом обществе, где сколько бы ты ни работал, все равно не заработаешь", – пояснила она.
Сколько стоит быть счастливым в разных странах
Недавно американская компания Expensivity обнародовала исследование, где разработала показатель "цены счастья". Это количество денег в год, которые делают людей счастливыми. Оказалось, для этого не нужны миллионы.
В США человек счастлив, если зарабатывает 105 тысяч долларов в год. На Бермудах хорошее настроение обойдется чуть дороже – ориентировочно 144 тысячи. Дешевле всего быть счастливым в Суринаме – 6 799 тысяч. Украинское счастье оказалось самым дешевым в Европе – чуть более 11 тысяч долларов в год.
В Европе самое дорогое счастье – в Швейцарии. Однако не очень отстают скандинавские страны – Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия.
Почему трудоголизм – это не всегда вредно
Трудоголизм – не всегда вредно. Например, изобретатель Томас Эдисон за свою жизнь запатентовал более тысячи изобретений в США и еще ряд в других странах.
С 6 утра и до 7 вечера работает исполнительный директор компании Starbucks Говард Шульц. Для него на 13-часовом рабочем графике в будни труд не завершается, с коллегами общается и на выходных.
Томас Эдисон, Говард Шульц / коллаж 24 канала
Но трудоголизм может привести к нежелательным последствиям в долгосрочной перспективе. Как курение или алкоголь. Хотя сперва процесс кажется не таким опасным.
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Первым делом нужно вовремя выявить проблему. Поделить жизнь на сферы – работа, отдых, семья. И уделять достаточно времени каждой.
В вашей жизни должен быть временной баланс. Есть конкретный ключевой пример отличия трудоголика от человека, который просто работает. Трудоголик не просто идет на работу. Он должен это делать,
– прокомментировала психолог Наталья Ломоносова.
Если же трудоголизм дает о себе знать в худших проявлениях – постоянная тревога, постоянный стресс, эмоциональное выгорание, лучшим будет обратиться к психологу.
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