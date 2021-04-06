Треть населения всей планеты страдает трудоголизмом. А 63% людей частично или полностью чувствуют вину за отпуск.

Больше всего людей, которые перерабатывают, в Турции, Японии и Мексике. Вертеться как белка в колесе, отвечать на звонки в нерабочее время, буквально жить на работе – если эти слова о вас, вероятно, вы тоже страдаете трудоголизмом.

К теме 9 признаков того, что вы стали трудоголиком: проверьте себя

Трудоголизм – это токсическая, навязчивая зависимость от работы. Люди, которые борются с рабочей зависимостью, как правило, не имеют социальной жизни или увлечений. У них нет ни времени, ни желания на что-то другое, кроме работы. Эта зависимость может быть следствием низкой самооценки. Также трудоголики часто используют работу как механизм борьбы с тревогой.

"Это приводит к нехорошим ситуациям. Может быть и распад семьи сюда. Ведь человек живет только работой и не может уделять время качественно своей семье", – рассказала психолог Оксана Глущенко.

Как разграничить переработку и любовь к работе

Когда человек вынужден работать из-за внутреннего давления, трудится сверхурочно, не видит смысла в отдыхе. Все это – о трудоголизме. Но стоит сразу разграничить трудозависимость и любовь к работе.

Когда человек понимает, что он не следит за временем, потому что ему действительно в кайф. Это можно тоже назвать трудоголизмом. Но в то же время такие люди обычно помнят, что надо отдохнуть. Они обычно хорошо знают. Потому что человек, который себя нашел, знает себя внутренне и психологически,

– отметила основательница HR Studio София Папирник.

Феномен трудоголизма может закладываться еще с детства.

Наталья Ломоносова, психолог "Трудоголики – это дети, которые привыкли в детстве к тому, что им надо очень сильно стараться для любви, признания и уважения, чтобы почувствовать себя важным и нужным. Тебе надо много учиться, убрать свою комнату, смотреть за своими сестрами и братьями, помогать папе и маме, то есть постоянно быть чем-то занятыми",

Термин "трудоголизм" достаточно новый. Принадлежит американскому психологу Уэйну Эдварду Оутсу. В 1971 году он выделил его как "принуждение, или неконтролируемую потребность в непрерывной работе".

София Папирник называет это "трудоголизмом боли". Когда человек прячется в работе от своих внутренних тяжелых переживаний. И чтобы не думать, ему нужно всегда находиться в таком круговороте, чтобы его не задевали собственные мысли.

"Этот трудоголизм – деструктивен. Такой человек рано или поздно дойдет до выгорания и, возможно, до депрессии устоявшейся", – Папирник.



Как распознать трудоголизм / Скриншот из видео

Есть ряд вопросов-маркеров, которые помогут распознать трудоголизм:

мысль о работе вызывает у вас больше бодрости, чем мысль о проведении времени с любимыми или другие виды расслабления?

вы намеренно проводите все больше времени на работе?

есть ли у вас другие интересы и увлечения, которые отнимают время, когда вы не работаете?

вы не симпатизируете людям, которые, кроме работы, имеют другие приоритеты?

вы переживаете, когда не работаете?

Если ваш ответ на большинство из этих вопросов "да", вероятнее всего, вы – трудоголик.

Трудоголизму подвержены люди, у которых не все в порядке в других сферах жизни. "Они эмоционально где-то застряли, и настолько боятся туда посмотреть", – отметила психолог.

Интересно Отложу на завтра: 4 типа прокрастинаторов, среди которых вы можете узнать себя

Конечно, трудоголизм помогает достичь поставленных целей. Однако здесь важно не переборщить.

Оксана Глущенко, психолог "Да, бывают какие-то моменты, например, финансовые, что надо определенный период потратить на работу, чтобы улучшить финансовое положение. Или же для карьеры. Но если этот период затянулся и вы годами застряли в этом, и для вас уже другого не существует, тогда стоит задуматься. Сказать для себя, друзей и коллег, а точно у тебя все в порядке? А точно ты не убегаешь от другой сферы жизни?"

По статистике, 56% трудоголиков жертвуют ради работы сном. Более половины отказываются от хобби. 44% не успевают увидеться с друзьями. Половина думает о работе уже после того, как рабочий день завершился или еще не начался.

Главное отличие трудоголиков от людей, которые просто много работают, – занятость. Люди, которые тяжело работают, сосредоточены на определенном приоритете, который им нужно закончить до дедлайна. Поэтому они прилагают дополнительные часы и усилия. Со временем они возвращаются к привычному режиму работы.

Но трудоголики упорно работают, потому что им нужно чувствовать занятость. Если они постоянно не задумываются, не беспокоятся и не сосредотачиваются на работе, то чувствуют себя виноватыми и неуверенными в себе.

Трудоголиков можно поделить на 4 типа

Формально трудоголиков можно поделить на 4 типа:

перфекционист очень ответственно относится к работе, стремится к самым высоким стандартам.

очень ответственно относится к работе, стремится к самым высоким стандартам. трудоголик с временными рамками сам устанавливает себе стандарты, стремится иметь свободное время, но все же работает много;

с временными рамками сам устанавливает себе стандарты, стремится иметь свободное время, но все же работает много; ситуативный работает сверх нормы только тогда, когда ему надо именно сейчас достичь определенных целей;

работает сверх нормы только тогда, когда ему надо именно сейчас достичь определенных целей; псевдотрудоголик – человек, который работой прикрывает другие сферы жизни, которые "просели". Стремится завоевать похвалу от руководства или же избегает личной жизни, в которой все не так хорошо.

Для Украины трудоголизм – явление привычное. Как и для других постсоветских стран.

Психолог Наталья Ломоносова отметила, что у трудоголизма есть и экономические причины. Люди, рожденные на постсоветском пространстве, привыкли постоянно тяжело работать, чтобы заработать и себя прокормить.

"Это тенденция людей, которые живут в таком экономическом обществе, где сколько бы ты ни работал, все равно не заработаешь", – пояснила она.

Сколько стоит быть счастливым в разных странах

Недавно американская компания Expensivity обнародовала исследование, где разработала показатель "цены счастья". Это количество денег в год, которые делают людей счастливыми. Оказалось, для этого не нужны миллионы.

В США человек счастлив, если зарабатывает 105 тысяч долларов в год. На Бермудах хорошее настроение обойдется чуть дороже – ориентировочно 144 тысячи. Дешевле всего быть счастливым в Суринаме – 6 799 тысяч. Украинское счастье оказалось самым дешевым в Европе – чуть более 11 тысяч долларов в год.

В Европе самое дорогое счастье – в Швейцарии. Однако не очень отстают скандинавские страны – Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия.

Справка. Если верить исследованию, годовое украинское счастье стоит ориентировочно 315 тысяч гривен – 26 тысяч ежемесячно. Если же верить Минфину, средняя зарплата украинцев – 12 тысяч гривен. Это более чем вдвое меньше, чем цена счастья.

Почему трудоголизм – это не всегда вредно

Трудоголизм – не всегда вредно. Например, изобретатель Томас Эдисон за свою жизнь запатентовал более тысячи изобретений в США и еще ряд в других странах.

С 6 утра и до 7 вечера работает исполнительный директор компании Starbucks Говард Шульц. Для него на 13-часовом рабочем графике в будни труд не завершается, с коллегами общается и на выходных.



Томас Эдисон, Говард Шульц / коллаж 24 канала

Но трудоголизм может привести к нежелательным последствиям в долгосрочной перспективе. Как курение или алкоголь. Хотя сперва процесс кажется не таким опасным.

Обратите внимание Эмоциональное выгорание: как преодолеть истощение и что стоит знать о феномене Супермена

Первым делом нужно вовремя выявить проблему. Поделить жизнь на сферы – работа, отдых, семья. И уделять достаточно времени каждой.

В вашей жизни должен быть временной баланс. Есть конкретный ключевой пример отличия трудоголика от человека, который просто работает. Трудоголик не просто идет на работу. Он должен это делать,

– прокомментировала психолог Наталья Ломоносова.

Если же трудоголизм дает о себе знать в худших проявлениях – постоянная тревога, постоянный стресс, эмоциональное выгорание, лучшим будет обратиться к психологу.