Завод в США остановил производство вакцины AstraZeneca: причина
Администрация президента США Джо Байдена приказала остановить производство вакцины против COVID-19 от AstraZeneca на заводе в Балтиморе. На этом же заводе производят вакцину Johnson&Johnson.
Источник:The New York Times
Это решили сделать после того, как на этом заводе случайно смешали компоненты двух различных препаратов. В результате было испорчено 15 миллионов доз компании Johnson&Johnson.
К теме Украина должна производить свою вакцину против коронавируса: что для этого нужно
Теперь завод в Балтиморе перейдет под контроль компании Johnson&Johnson.
Почему завод оставили компании Johnson & Johnson
- Препарат J&J является однокомпонентным. То есть для иммунизации достаточно лишь 1 дозы.
- Эта вакцина получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США раньше, чем AstraZeneca.
В Вашингтоне опасаются, что инцидент в Балтиморе снизит доверие населения страны сразу к двум препаратам, что помешает ускорить темпы вакцинации от коронавируса.
Власти США уже начала переговоры с представителями компании AstraZeneca по поиску новой локации для производства вакцины.
Вакцинация в США: что известно
Данные: Bloomerg
- В США количество привитых первой дозой вакцины уже превышает общее количество инфицированных (30,7 миллионов) в стране. По состоянию на 4 апреля в стране ввели 162 миллиона доз.
- За последнюю неделю в США делали в среднем 3,07 миллиона инъекций в день.
- Сейчас показатель вакцинации в стране составляет в среднем 3 072 527 доз в день. При таких темпах необходимо еще 3 месяца, чтобы охватить 75% населения.
- Пока в стране используют только 3 вида вакцин против коронавируса. От компании Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.
Поделиться новостью