Администрация президента США Джо Байдена приказала остановить производство вакцины против COVID-19 от AstraZeneca на заводе в Балтиморе. На этом же заводе производят вакцину Johnson&Johnson.

Это решили сделать после того, как на этом заводе случайно смешали компоненты двух различных препаратов. В результате было испорчено 15 миллионов доз компании Johnson&Johnson.

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Теперь завод в Балтиморе перейдет под контроль компании Johnson&Johnson.

Почему завод оставили компании Johnson & Johnson

Препарат J&J является однокомпонентным. То есть для иммунизации достаточно лишь 1 дозы.

Эта вакцина получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США раньше, чем AstraZeneca.

В Вашингтоне опасаются, что инцидент в Балтиморе снизит доверие населения страны сразу к двум препаратам, что помешает ускорить темпы вакцинации от коронавируса.

Власти США уже начала переговоры с представителями компании AstraZeneca по поиску новой локации для производства вакцины.

Вакцинация в США: что известно

Данные: Bloomerg